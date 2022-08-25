Вертолет упал на хуторе Шести. Людей в поле сгоревшего камыша не нашли

Вертолет Ми-2 сгорел в Ставропольском крае после экстренной посадки на поле сухого камыша у силосной ямы. Как утверждают власти, людям на борту удалось спастись, но найти их пока не удалось. Пожар не удавалось потушить в течение нескольких часов, обломки воздушного судна нашли в радиусе 200 м от основной части. По предварительным данным, вертолет принадлежит расположенному неподалеку фермерскому хозяйству, его могли перегонять с места на место. Подробности ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Вертолет Ми-2 упал на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в 800 м от хутора Шести и 2 км от автодороги Минеральные Воды — Кисловодск. Погибших и пострадавших нет, «с уверенностью» утверждают власти. Фрагменты упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 нашли в поле сгоревшего камыша Спасатели нашли фрагменты вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, при тушении... 24 августа 23:50

«В Предгорном округе в 1,5 км от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га», — рассказали ТАСС в региональном управлении МЧС.

Как сообщил в Telegram глава округа Николай Бондаренко, вертолет в результате экстренной посадки загорелся. По информации «Блокнота», воздушное судно ударилось о стену из блоков, где находилась силосная яма. После этого произошел взрыв.

Вертолет выгорел полностью. Обломки нашли в радиусе 200 м от места крушения при тушении сухого камыша.

Как указывает сайт Ставрополья, инцидент произошел в 19:23 мск. В тушении пожара участвовали 26 человек и 9 единиц техники. Только к 21:49 возгорание удалось локализовать.

По словам главы округа, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.

Где пилот?

«На данный момент жертв и пострадавших не обнаружено. Сотрудники оперативно-следственной группы прибыли на место оперативно. Пожар уже локализован», — заявил Бондаренко, отметив, что «с уверенностью может утверждать, что пострадавших и погибших нет».

Пилот упавшего Ми-2 пока не обнаружен. «Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна. Пока никаких данных нет», — уточнил чиновник.

По информации РЕН ТВ, владельцем судна является Сергей Роев. Ему принадлежит расположенное неподалеку фермерское хозяйство. Следственный комитет проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 на Камчатке Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного... 05 августа 17:06

Глава округа пояснил, что пока не известно, сколько человек находилось внутри. «Вертолет маленький, Ми-2, один-два человека максимум. Он [загорелся] при приземлении, здесь заросшая растительностью местность, приземлился в нее», — отметил Бондаренко.

По словам главы округа, вертолет могли перегонять с точки на точку. Ми-2 занимался сельскохозяйственными работами, но не на территории района. «Вертолет занимался сельхозработами, опрыскиванием полей. Скорее всего, его перегоняли с точки на точку, потому что здесь данные мероприятия никто не заказывал. Пока занимается [выяснением обстоятельств] оперативно-следственная группа», — пояснил он.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения вертолета. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.