«Бог попускает беснование для осознания грехов». РПЦ регламентирует отношения экзорцистов и бесов

Русская православная церковь регламентирует и обобщит практику изгнания бесов и условия правомерного ее применения — обряд экзорцизма разрешается совершать только епископам или священникам — на безвозмездной основе и без применения психологического насилия. Также священнослужителю необходимо отличать одержимость бесами от психического заболевания и нездоровой религиозности. Проект документа опубликован в четверг на сайте Московского патриархата. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

РПЦ впервые в отдельном документе решила регламентировать и обобщить практику обряда экзорцизма и условия ее применения. В проекте предлагается закрепить возможность совершения обряда за епископами или священниками, которые получили благословление правящих архиереев и исключить возможность наблюдения за обрядом сторонних наблюдателей.

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. <…> Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. <…> Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», — говорится в проекте документа.

Авторами проекта выступили члены комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по вопросам богословия и богословского образования. Поводом для создания проекта послужили злоупотребления со стороны как совершающих обряд, так и лиц, участвующих в нем. Проект документа опубликован на церковных порталах для дискуссии и направлен в епархии РПЦ для получения отзывов. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 30 октября этого года, сообщается на сайте Московского патриархата.

Как изгонять бесов по правилам:

— Совершать обряд может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Все это — на безвозмездной основе.

— Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости. Для отличия от психических расстройств священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии.

— Необходимо отличать одержимость бесами от алкогольной, наркотической зависимостей и других греховных пристрастий.

— Важно отличать от беснования «боязнь святыни», когда одержимый болезненно реагирует на соприкосновение с крестом, святой водой и мощами, — это также может сообщать о психическом расстройстве.

«Бог попускает беснование для исправления человека»

Церковь рассматривает одержимость бесами как состояние, которое по некоторым причинам может быть «попущено Богом», поскольку беснование без этого условия, как и другие телесные или душевные немощи, не могут быть посланы человеку.

«Вместе с тем, по словам преподобного Дорофея Газского: «Бог … желает … видеть нас столь благими, чтобы мы не хотели того, что Он делает попустительно» <…> в случае одержимости Церковь в особом молитвенном чинопоследовании просит Бога даровать здравие одержимому злым духом и смиренно предает исполнение прошения в руки Божии», — говорится в тексте документа.

Там отмечает, что одержимость не означает большую греховность, поскольку «Бог попускает беснование для осознания грехов и исправления человека».

«Массовые «отчитки» со зрителями»

В РПЦ констатируют, что отношение Церкви к обряду «весьма осторожное», это связано со злоупотреблениями совершающих обряд — и теми, кто в нем участвует.

«Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, иногда с корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо. К злоупотреблениям этого вида относятся массовые «отчитки» с привлечением посторонних «зрителей», а также фото- и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий», — говорится в тексте проекта.

Отдельно отмечается, что к злоупотреблениям участвующих в обряде относится кликушество (прим. «кликушество» — болезнь кликуш, кликанье, выкликанье» — «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля), то есть современная православная церковь видит феномен как «ложное беснование» и не рассматривает как одержимость.

Там отмечается, что злоупотребления не связаны с «ущербностью и архаичностью» обряда и «необходимо иметь в виду, что оставление действительно одержимого человека без соответствующей духовной помощи может привести к тяжелым для него последствиям, например, к отчаянию или даже самоубийству».

История и современная практика экзорцизма

Практика экзорцизма (от греч. ἐξορκισμός — «запрещение» или «связывание клятвой») или изгнания злых духов существует со времен основания христианской Церкви. Евангелие сообщает о случаях изгнания Иисусом Христом и его апостолами злых духов из людей. После воскресения Христа он передал силу изгонять злых духов Своей Церкви: «Именем Моим будут изгонять бесов» (Мк. 16: 17).

В связи с представлениями о борьбе христианства против сил тьмы и «духов злобы поднебесной» священномученик Иустин Философ (II в.) писал:

«Иисус … родился по воле Бога и Отца ради верующих в Него людей и для сокрушения демонов. Это и теперь вы можете узнать из того, что происходит перед вашими глазами. Ибо многие из ваших, из христиан, исцеляли и ныне еще исцеляют множество одержимых демонами во всем мире и в вашем городе, заклиная именем Иисуса Христа».

Также в Церкви с древнейших времен существовала традиция литургической молитвы об одержимых — уже в раннехристианских общинах существовало особое служение экзорцистов, обязанность которых состояла в чтении молитв над одержимыми. В частности, заклинательные, запретительные молитвы являются неотъемлемой частью таинства крещения.

Сейчас обряд имеет разную степень распространения. Например, в Александрийском (Африка) и Антиохийском (Ближний Восток) патриархатах, Элладской Православной Церкви (Греция), Польской Православной Церкви , Православной Церкви в Америке (США и Канада) экзорцизм (за исключением крещального) не практикуется. В других Церквах обряд проводится с ограничениями — читаются разные молитвы, отличается чин и семейный статус священнослужителей, допущенных к обряду.

Другие веры и масс-культура

Экзорцизм распространен в других христианских конфессиях (католицизм, протестантизм), а также в исламе и иудаизме. В католицизме, например, кроме чтения молитв, бес подвергается оскорбительным нападкам и требованиям покинуть тело одержимого. В протестантизме к обряду подходят с большей прагматикой и используют методы психотерапии.

В исламе изгоняют не бесов и духов, а джиннов, которые могут проникнуть в тело человека в заброшенном здании, на побережье моря или в пустыне. Обряд не обязательно проводят имамы, но это должен быть мусульманин, который чтит законы Шариата. В иудаизме существует традиция изгнания диббука — души преступника или нечестивца, которая не может покинуть Землю и вынуждена вселяться в другого человека. Изгнание проводится цаддиком (праведником), в присутствии миньяна (10 совершеннолетних евреев-мужчин). Сопровождается трублением в шофар (духовой инструмент из рога животного), как в Йом-Кипур (Судный день), и чтением заупокойных молитв.

Обряд получил широкую известность и ряд неверных представлений из-за изображения в кинематографе. Самымые известные картины, где представлен экзорцизм — «Вий» (1967), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005), «Паранормальное явление» (2007) и «Затащи меня в ад» (2009).