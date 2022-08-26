Душитель в «самоволке». История маньяка-срочника с мертвой хваткой

В 1970-е годы Луганск, тогда еще носивший название Ворошиловград, потрясла серия чудовищных преступлений. Неизвестный нападал на женщин по вечерам, приставляя нож к горлу и говорил, что жертву проиграли в карты, после чего насиловал ее и убивал. На счету маньяка было более 22 жертв, но когда его поймали, то оказалось, что к некоторым истерзанным девушкам он отношения не имел. А нападения все продолжались. Как два маньяка одновременно терроризировали Луганск — в материале «Газеты.Ru».

«Тебя проиграли в карты»

Весной 1970 года весь административный центр Луганской области Ворошиловград перестал спать спокойно. Всего за несколько недель в марте — апреле кто-то напал на более чем десять женщин.

При этом каждая аллея и даже остановка Ворошиловграда, находилась в это время под пристальным наблюдением милиции, а по городу разъезжали усиленные наряды правоохранителей. Но нападения так и не прекращались. Более того, преступник переместился из парков и аллей на маленькие безлюдные улочки и во дворы.

Даже то, как будет действовать маньяк, предсказать было невозможно. Кто-то из выживших жертв рассказывал, что преступник шел за ними, когда они поздно возвращались домой по малолюдной улице или парку, а затем подбегал со спины, приставляя нож к горлу, и говорил: «Тебя проиграли в карты». Следом требуя немыслимые по тем временам 5 тыс. рублей взамен на свободу и жизнь — в противном случае обещал изнасиловать и убить.

Другие припоминали, что маньяк со «стальными пальцами» подбегал со спины и намертво вцеплялся им в горло, избивая, раздевая, насилуя и забирая разные безделушки.

И хотя оперативно-розыскные мероприятия шли по всему городу, дело никак не сдвигалось с мертвой точки. Пока на месте нового преступления не нашлись важные улики, которые позже помогут доказать вину убийцы.

Ложный след и неудачное преследование

14 апреля 1970 года в трансформаторной будке рядом со знаменитым в ту пору Парком Горького нашли тело убитой девушки, которая задохнулась от кляпа в виде вафельного полотенца во рту. 17-летняя Светлана Мазурина была изнасилована и задушена, а на руках ее виднелись следы от тесьмы, которой преступник связал девушке запястья. Также на одежде жертвы были найдены волокна шерстяного шарфа, а рядом с телом – снятая с нее маньяком серьга – вторую он унес с собой.

Но ни одна из этих находок, даже после проведенных экспертиз, не помогла напасть на след преступника. В один из дней в милицию пришло анонимное письмо, якобы от участника последнего убийства. В нем было написано:

«Этот зверь под угрозой ножа заставлял меня насиловать безжизненное тело, но мне все-таки удалось не подчиниться этой сволочи. Я просил его оставить жизнь девушке. А он зло ответил: «Нельзя».

Также анонимный отправитель подписал имя и место жительства «убийцы», назвав его неким Юрьевым. И хотя письмо было непонятным, Юрьева взяли в разработку. К тому же выяснилось, что он уже был судим за изнасилование и кражу. Но и эта версия не подтвердилась, а автор письма так и остался неизвестным.

Тем временем патрульные экипажи продолжали курсировать по паркам и дворам, а милиционеры, прячась в кустах, пристально наблюдали за своими прогуливающимися напарницами – приманками для убийцы. И в один из дней, это дало свои плоды.

Тогда младший инспектор уголовного розыска лейтенант Демьяненко вел свою коллегу Валентину Удовиченко, за которой вдруг, оглядываясь, пошел подозрительный мужчина в бежевом плаще. Испугавшись, что он подойдет слишком близко, Демьяненко бросился наперерез, а тот стал убегать. Преследование преступника оказалось обречено на провал.

«Привет от «Барсука»

Уже через неделю после неудачного задержания, около одной из трамвайных остановок, тот же мужчина, на которого уже был составлен фоторобот и всюду разосланы ориентировки, напал на 20-летнюю Нину Зотову. По старой схеме он сказал про проигрыш в карты и в качестве откупа попросил сходить по определенному адресу и «передать хозяйке Лиде привет от Барсука». Также преступник заверил ее, что проверит, сделала она, что он сказал или нет.

Оказавшись дома, женщина тут же позвонила в милицию. Около подъезда, где она проживала, стали дежурить правоохранители, в надежде, что преступник вернется, и не прогадали. В один из дней им удалось задержать мужчину с фоторобота, наблюдающего из-за деревьев за жертвой.

Преследователем оказался 30-летний водитель Виталий Власов, который тут же сознался в 22 нападениях, а в его доме нашли целую кучу вещей изнасилованных и убитых женщин. Вот только была одна загвоздка: о некоторых преступлениях, которые ему вменяли, он даже не слышал.

Например, когда речь зашла об убийстве Светланы Мазуриной, мужчина настойчиво шел «в отказ». Тут же вспомнили про шарф, микрочастицы которого нашли на теле жертвы. Сверив их с шарфами Власова, выяснили: они не совпадают. Более того, многие выжившие жертвы, опознававшие злоумышленника, утверждали, что он не имеет ничего общего с тем, кто напал на них.

Но самооговора быть не могло, ведь улики по тем эпизодам, которые преступник признал, были неоспоримыми. Стало ясно, что в городе орудует еще один маньяк. Это подтвердило очередное нападение на женщину. Дело Власова передали в суд и по итогу за 22 нападения он получил 15 лет лишения свободы. Милиция же принялась за поиски еще одного убийцы.

Поиски в военной части и красная кофта

Неуловимый маньяк, разгуливающий на свободе, нападал на девушек едва ли не каждую неделю. Сотни патрульных задерживали за вечер по 40-45 человек, среди которых были даже те, кто просто заговорил с женщиной в темное время суток. За несколько месяцев раскрываемость тяжких преступлений в области достигла 97%. На помощь в качестве приманок, по желанию, привлекались даже жены и родственницы сотрудников милиции. Но жертвы все равно появлялись — снова и снова.

Новое происшествие случилось с Любовью Григорьевой. Ее маньяк сначала душил, а затем, изнасиловав, скрылся. Выжившая и окровавленная девушка кое-как добралась до дома подруги, которая жила совсем рядом с местом преступления, а та вызвала милицию.

Весь район был заблокирован, а в качестве улики оперативники нашли кусок простыни, служивший кляпом. На ней была печать с расплывшимися цифрами «9» и «6». По всему Ворошиловграду маркировали вещи цифрами только несколько организаций. В их числе была и воинская часть №96444. Всю ее перевернули вверх дном, но убийца так и не был найден. Потом выяснилась и другая досадная подробность: гарнизонная прачечная обслуживала еще дюжину учреждений города и белье часто путалось. Поэтому часть простыни могла попасть к кому угодно. Круг подозреваемых стремительно расширялся.

В этот же день в городе произошло очередное нападение, от смерти девушку спасла сестра, вышедшая на шум, а еще через день – 25 октября — произошло убийство. Тогда у 20-летней Ларисы Роговой, убивший и изнасиловавший ее маньяк забрал красную трикотажную кофту. Именно она сыграет с преступником злую шутку.

Душитель в самоволке и находки в свинарнике

На очередную охоту убийца отправился 7 ноября – когда весь Ворошиловград вышел на праздничную демонстрацию. Тем же вечером в милиции раздался звонок. Встревоженная женщина сообщила, что двое парней куда-то тащат девушку в районе Парка 1-го мая.

На место тут же выехал наряд, весь квартал оцепили, а мужчин подряд задерживали для выяснения личности. Так в милицейском автозаке оказалось шесть человек. Одним из них был некий Завен Алмазян, который нервничал больше всех и сразу признался, что он солдат в «самоволке», в гражданское переоделся в подсобном хозяйстве – в свинарнике при части, в котором был смотрящим. Номер его воинской части 61436.

Милиция, услышав номер части сразу насторожилась. А что, если на куске простыни была «тройка», а не «девятка»? Ведь цифры были размыты.

Молодого человека решили проверить и тут же направились в свинарник. Там на стене висела простынь с оторванным куском. В ходе обыска в шкафчике, ставшим тайником убийцы, были найдены женские часики, маникюрный набор, пудреница и еще одна важная улика – вторая серьга убитой Светланы Мазуриной.

Подозреваемого тут же отвезли в отдел, а когда он снял куртку и вовсе опешили: на нем задом наперед была надета красная женская кофта. Та самая, которую сняли с Ларисы Роговой.

Отпираться было бессмысленно, сыщики нашли в тайнике убийцы все «трофеи», которые он забирал с каждого без исключения места преступления.

Алмазян во всем признался и назвал главный мотив – ему не хватало женской ласки. В деле также помогало увлечение борьбой. Когда-то он был подающим надежды спортсменом, но использовал свой любимый «удушающий захват», совсем не по назначению.

За семь месяцев Завен Алмазян совершил три убийства и 12 изнасилований, за что трибунал Киевского военного округа приговорил его к расстрелу.