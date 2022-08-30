27 праздничных дней. Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Правительство РФ утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2023 году. В частности, на майские праздники россияне получат семь выходных, а на новогодние — девять, начиная с 31 декабря. Подробнее о том, какие еще дни могут стать нерабочими, — в материале «Газеты.Ru».

В российском правительстве определили график переноса выходных и праздничных дней в 2023 году. Соответствующее постановление подписал во вторник, 30 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Госдуме допустили возможность изменения формата Дня знаний Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов допустил... 26 августа 11:56

В частности, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно, а майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, следует из документа.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — говорится в тексте. Мишустин утвердил график рабочих и праздничных дней в 2023 году Российское правительство определило график переноса выходных дней в следующем, 2023 году. Об этом... 30 августа 11:58

Нерабочими в 2023 году будут дни с 23 февраля по 26 февраля включительно, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.

Добавим, что в следующем году 31 декабря — это воскресенье, поэтому автоматически станет выходным днем в преддверии новогодних каникул. Похожая ситуация складывается и в 2022-м: последний день года выпадает на субботу.

Каждый год 31 декабря...

О том, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, поскольку россиянам нужно готовиться к встрече Нового года, ранее заявлял первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд РФ с предложением сделать 1 сентября, День... 27 августа 08:41

А его коллега, депутат Султан Хамзаев призвал глав российских регионов объявить 31 декабря выходным днем, так как за эту инициативу выступают более 85% граждан.

Приведенная парламентарием цифра практически совпадает с результатом опроса, проведенного сервисом SuperJob. В этом исследовании отмечается, что 81% респондентов поддержали идею сделать 31 декабря официальным нерабочим днем навсегда.

Настоящая эстафета

Кроме того, Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днем. Он указал, что этот день для многих россиян является «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, а потом еще и успеть на работу. Минтруд объявил даты новогодних праздников в 2023 году Новогодние каникулы в России в 2023 году продлятся 9 дней, с 31 декабря по 8 января... 23 июня 12:10

Депутат отметил, что необходимо обращать внимание на важные даты в жизни россиян.

«Мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — пояснил он.

День знаний — государственный праздник в России, но при этом является рабочим днем. По мнению Хамзаева, сделать 1 сентября выходным можно за счет одного из дней новогодних каникул. День семьи, любви и верности в России может стать выходным В Госдуму внесли законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности выходным. Соответствующий... 12 июля 14:10

Также парламентарий предлагал сделать 18 марта — день, когда Крым вошел в состав России — официальным праздничным днем.

Еще одним новым для россиян выходным может стать 8 июля. В Госдуму ранее внесли законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности нерабочим праздничным днем с сохранением установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней.

«С учетом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что также закреплено Конституцией РФ, видится необходимым придать особое значение праздничной дате 8 июля, создавая и укрепляя в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи», — говорится в пояснительной записке к документу.