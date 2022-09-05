Охранники-талибы* застрелили смертника. Что известно о взрыве у посольства России в Кабуле

Террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в столице Афганистана Кабуле. По предварительным данным, при этом пострадали от 15 до 20 человек. Погибли как минимум 10 человек, среди них – два сотрудника российской дипмиссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что организаторы и исполнители теракта «понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время».

Не менее 25 погибших и пострадавших

Источник сообщил РИА «Новости», что взрыв произошел в районе Кабула, где расположено здание посольства России в Афганистане. Согласно его данным, все произошло, когда российский дипломат вышел к стоявшим в очереди у здания людям, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

«От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва», — сказал источник.

Как уточняет Reuters со ссылкой на слова представителя местной полиции, в результате инцидента погибли два человека. В свою очередь начальник полицейского участка, где произошел теракт, Мавлави Сабир не раскрыл агентству их личности, однако подчеркнул, что нападавший был застрелен вооруженными охранниками, когда приближался к воротам.

«Не добравшись до цели, террорист-смертник был опознан и застрелен охраной российского посольства (представители Талибана (организация запрещена в России)) <...> информации о жертвах пока нет», — сообщил Сабир.

Кроме того, авторы статьи Reuters отметили, что Россия — одна из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как талибы взяли под контроль страну более года назад. Хотя Москва официально не признает правительство талибов, она ведет переговоры с представителями Талибана о соглашении по поставкам бензина и других товаров.

Агентство Al Jazeera сообщает, что при взрыве у российского посольства погибли и пострадали не менее 25 человек.

В госпитале Кабула Estiqlal подтвердили РИА «Новости» гибель минимум 10 человек, еще восемь пострадавших во время теракта были госпитализированы. РИА «Новости»: дипломат и охранник пострадали при взрыве у российского посольства в Кабуле Дипломат и охранник российского посольства пострадали при взрыве у ворот дипмиссии в Кабуле... 05 сентября 11:26

«Восемь пострадавших госпитализированы, другие были выписаны», — рассказали агентству в больнице.

Утренний теракт

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте заявление, в котором уточнило время теракта.

«Пятого сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что посольство России в Кабуле «находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана почтил память погибших в теракте минутой молчания, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Посольство России в Афганистане пока не комментирует взрыв у здания дипмиссии в Кабуле Посольство России в Афганистане пока не дает комментариев по поводу произошедшего у здания... 05 сентября 11:42

«Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», — сказал Лавров перед началом встречи.

Он также надеется, «что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время».

В свою очередь министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил соболезнования Лаврову в связи с гибелью сотрудников российского посольства в Афганистане.

«Я уверен, что эти силы, которые организовали этот взрыв, в скором будущем будут найдены, и как минимум коллективно мы, если нам удастся, примем какие-то меры», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что речь идет о террористическом акте, и сейчас главное – получить достоверную информацию о том, что случилось с российскими дипломатами.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», — сказал представитель Кремля.