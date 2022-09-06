«До февраля платил £300 за газ, а сейчас — £1200». Как простые британцы собираются пережить зиму

Британский таблоид The Sun в одном из своих материалов высказал предположение, что Великобритания пострадала от введения антироссийских санкций больше, чем Россия: в стране резко подорожали продукты и газ. «Газета.Ru» поговорила с британцами, а также россиянами, живущими в Соединенном Королевстве, и узнала, как англичанам пришлось начать экономить после 24 февраля.

Все держится на туристах

Переводчица Мария Эндрюс, пять лет назад переехавшая из России в Англию и успевшая пожить в британском Бирмингеме и Лондоне, уверяет: Королевство сейчас переживает действительно нелегкие времена. Сильнее всего, по ее словам, страдают счета за электроэнергию.

«Цены на электричество, газ и отопление просто нереальные. Цены выросли чуть ли ни в два раза как в самой Англии, так и во всей Европе. То же самое со съемом жилья.

Друзья приезжали погостить год назад и в начале этого лета – мы с мужем решили приютить их у себя, потому что иначе путешествие влетело бы в копеечку.

Как будем греться зимой – представить боюсь. В конце февраля я ездила в Шотландию, и уже тогда в торговых центрах не было отопления – там было холоднее, чем на улице!

Даже какой-то министр или чиновник пару месяцев назад выступал и говорил, что зимой можно будет забыть об отоплении. Радужные прогнозы, ничего не скажешь», – делится россиянка.

По ее словам, также поднялись цены на продукты, хотя раньше зачастую они были даже дешевле, чем в России. В июне, когда она посещала Москву, два авокадо в столице обошлись ей в 320 рублей, а в Лондоне на тот момент – в £2,14 (150 рублей). Теперь авокадо в Англии стоят £2,90 (200 рублей).

«Сейчас процветает только индустрия развлечений – пабы, парки аттракционов, рестораны. Хотя и была информация о том, что все они скоро будут закрываться, сейчас ни один паб в районе, в котором я живу, не закрыт. Да и туристов много всегда, особенно летом и осенью. На этом, видимо, все и держится – арабы, русские, французы и итальянцы, приехавшие в отпуск. Британцы же экономят на электричестве, снимают недвижимость поскромнее и разумнее подходят к бытовым тратам в целом», – констатирует Мария.

«Трудные времена», о которых говорят в новостях

Клифтон Хикс из Лондона также считает, что цены в Англии с февраля существенно выросли — и заметнее всего это отразилось на продуктах питания и энергоносителях.

«Цены на рынке жилья и процентные ставки по ипотечным кредитам также не снижаются. Я знаю, что и арендная плата растет. Я не могу назвать цифры, но это заметно – по крайней мере, это заставляет вас думать: «В наши дни все действительно дороже, да. Жизнь обходится дорого». Хотя и очевидно, что то, насколько сильно это влияет на вас, во многом зависит от вашего дохода. Я живу в небольшой квартире один, но в хорошем районе – цены здесь могут быть несколько выше, нежели на окраинах, тем не менее до февраля я платил около £300 за газ, а сейчас плачу £1200. Вода стоила £90, а сейчас £150.

Некоторые сейчас думают, что Лиз Трасс нас спасет, но, когда я вижу такие вопросы я думаю только: «Ха-ха, ни за что». Хотя, может, я просто слишком пессимистичен», – говорит Клифтон.

Также, по его словам, в новостях часто говорят о «трудных временах» для рестораторов и владельцев пабов. По мнению Хикса, на развлекательные заведения могут повлиять повышение арендной платы и общее повышение цен ближе к зимнему сезону.

«Пока что я не заметил падения или взлета в индустрии развлечений, но я рак-отшельник, поэтому сложно говорить, что я могу быть экспертом. Несмотря на это я часто смотрю разделы новостей, посвященные экономии электроэнергии и тому, какие приборы стоят вам денег и так далее.

Лично я не пострадал и все в порядке, но из новостей я делаю вывод, что многие семьи с низким доходом испытывают серьезные трудности. Например, я видел много новостей об усиленной работе благотворительных организаций, которые занимаются сбором продуктов и передачей их нуждающимся, рекомендации по выключению бытовой техники там, где это возможно, и просто уроки экономии, когда вы ходите за покупками. С другой стороны, большую часть этих новостей я видел на Би-би-си…», – заключает британец.

«Меньше мыться, не топить дом зимой и пить меньше чая»

Как говорит иммигрировавшая в Британию россиянка Ева Карпентер, подорожание продуктов в стране — существенная проблема. По ее словам, сегодня продовольственные товары в магазинах подорожали в среднем на 10-15%, а блюда в ресторанах — на 15-20%.

«Я даже не могу выделить ничего конкретного – подорожало все. От сыра с хлебом до собачьего корма. Рестораны все работают, но безумно взлетели цены на блюда. Теперь в кафе, ресторан или паб каждые выходные не сходишь – это очень дорого. Лично я и мои друзья стали экономить на развлечениях», – уверяет Ева.

Но самая большая экономическая проблема сейчас, по ее мнению, это отопление. Цены на электричество взлетели в два раза, а в некоторых городах даже в три.

«В Англии все держится на электричестве, в том числе и отопление. На эту зиму нам грозит очередное повышение цен. Обещают, что минимальная цена за отопление в октябре будет £350, а зимой £500 — сумма определяется в зависимости от метража квартиры и количества проживающих. В последний раз я заплатила за отопление £200, но до всего этого платила £90!

Если честно, даже не знаю, как будем жить: вся зарплата уйдет на счета. Электричество, газ, бензин на машину – все сейчас невероятно дорого. Мне страшно, как будет дальше. Сами британцы пока что предпринимают мало попыток, чтобы экономить, потому что нет холодов. Но в дальнейшем уже планируют мыться меньше в душе, не топить дома зимой и даже пить меньше чая», – подытожила Карпентер.

Подруга Евы – россиянка Хельга Стивенсон, проживающая в Британии более 20 лет, также подтверждает, что цены в Англии выросли просто невероятно.

«Наша семья может потянуть это повышение, но потянут ли его семьи, в которых не всегда хватает даже на еду? А таких в Англии немало. И это ситуация даже не такая, что «в отпуск в этом году не поедем». Сейчас дети в некоторых семьях сидят без отопления в сырых дырявых английских домах на сухом пайке, чтобы не включать плиту.

Британцы заряжают телефоны и дополнительные аккумуляторы на работе и делают себе чай в термосе, чтобы лишний раз не кипятить чайник дома», – констатирует Стивенсон.





«Люди меньше стирают в своей стиральной машине или пользуются посудомойкой»

Хорейшио Уивер из Лондона в свою очередь уверяет, что цены в Великобритании несколько выросли, и, по его мнению, во всем виновата инфляция. При этом мужчина считает, что поводов для паники и пессимизма нет.

«Я не знаю, какие цены в России, поэтому не могу сравнить. Но, например, в моем местном продуктовом магазине, в котором я закупаюсь еженедельно, некоторые товары подорожали на треть. Речь, например, о воде в бутылках, готовых блюдах, фруктах и овощах.

Что касается электроэнергии, я думаю, каждый должен вносить свой вклад в ее экономию там, где это возможно. Хотя, когда я говорю это, я вспоминаю, что на самом деле цены на коммунальные услуги растут. Некоторые люди сейчас меньше стирают в своей стиральной машине или пользуются посудомойкой.

К тому же недавно у нас была серьезная засуха, из-за которой людям приходилось экономить воду, на некоторое время у нас даже ввели ограничение на использование воды вне помещений. Например, было запрещено поливать газоны или мыть машины. Да, и некоторые люди включают отопление только тогда, когда оно им действительно нужно, так как это им дорого обходится, хотя я не думаю, что это произошло недавно», – говорит Хорейшио.

Несмотря на это, по словам Уивера, с облегчением сейчас вздохнули владельцы пабов – многие закрылись во время пандемии, а теперь стали открываться снова.

«Театры, кинотеатры и все другие общественные места сейчас работают в обычном режиме. Мой любимый местный паб снова заработал, хотя поначалу не справился с пандемией. В общем, особенно в Лондоне, наблюдается сезонный наплыв туристов, и он слишком многолюден. Я мог бы сказать, что спрос, возможно, даже увеличился.

Поэтому все, может быть, и не так плохо, поскольку это первое настоящее лето, когда все полностью «возвращается в норму» после пандемии», – считает Уивер.