Юристу Пашаеву вернули статус адвоката. Ефремов обвинял его в подкупе свидетелей

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев вернул себе адвокатский статус, «блестяще», по его словам, сдав устный и письменный экзамен. Юрист лишился лицензии два года назад за нарушение кодекса профессиональной этики. Согласно правилам, он мог попытаться вернуть ее еще год назад. В СПЧ сомневаются, что Пашаев вновь стал адвокатом законным путем, и считают нелишним проверить соблюдение всех нормативов.

Эльман Пашаев, ранее представлявший в суде интересы многих известных людей, в том числе артиста Михаила Ефремова, вновь получил статус адвоката. Как рассказал юрист «Секрету фирмы», Минюст выдал ему удостоверение 9 сентября. «Куда же деваться»: мать Захарова простила Ефремова Мать погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова призналась, что простила актера. По словам женщины... 20 сентября 21:11

«Я в пятый раз получал статус, для меня там ничего сложного не было. Экзамен сдал блестяще, на 70 вопросов за 12 минут ответил. Просто спросите любую адвокатскую палату, возможно ли вообще так», — сообщил Пашаев.

Юрист утверждает, что сдал тестовую часть экзамена в конце июля, а устную — в конце августа. Собеседование проводили два зампредседателя Верховного суда, замминистра юстиции и три преподавателя вузов.

За что Пашаева лишили лицензии

Адвоката лишили статуса в сентябре 2020 года по решению Совета Адвокатской палаты Северной Осетии-Алании во Владикавказе. Основное обвинение, которое было предъявлено Пашаеву, - нарушение кодекса профессиональной этики. Дисциплинарное производство было инициировано президентом Федеральной палаты адвокатов РФ Юрием Пилипенко.

Решение приняли с перевесом всего в один голос. Сам Пашаев отрицал вину: «Я считаю, что ничего не нарушил. Но если думаете, что расстроился из-за временной потери адвокатского статуса, то нет — этого не будет. Не мой стиль. Главное обвинение, из-за которого меня лишили статуса, — то, что я делал заявления в СМИ».

Лицензию тогда отозвали на один год, то есть юрист теоретически мог вернуть себе статус еще раньше.

Как пояснил Пашаев, все эти два года он не переставал работать. «Днем и ночью я работал и работал, сам изолировался от журналистов, чтобы хотя бы отдыхать немного», — добавил адвокат.

«Учитывая его прыть, можно ожидать всякого»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила в беседе с «Газетой.Ru», что решение о возврате Пашаеву статуса требует проверки. «У Ефремова были бы шансы, но не с такой жалобой» 15 сентября состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Ефремова на приговор. Накануне... 14 сентября 16:47

«Надо понять, какими механизмами он воспользовался. Учитывая его прыть и недюжинную смекалку, можно ожидать всякого. Мне кажется, сейчас важно проверить, законный ли способ он для этого использовал, все ли нормативы были соблюдены. Важно, чтобы это сделало в том числе адвокатское сообщество, потому что поведение адвоката Пашаева наложило тень на всех адвокатов.

Я думаю, было бы не лишним понять, как вся процедура там была проведена, кто подписи ставил и все, что с этим связано», — отметила она, предложив проверить, сколько в принципе «сомнительных личностей» получили адвокатский статус благодаря палате Северной Осетии.

Адвокаты нередко получают статус на Северном Кавказе. По мнению Меркачевой, причина такой популярности заключается в том, что там эта процедура проходит проще. «Давно замечено, что разные интересные персонажи, которые получают статус адвокатов, делают это на Северном Кавказе. Например, бывшие следователи, которые были фигурантами громких дел, и про дела которых говорили, что это фабрикация. То есть это отработанная практика», — уверена член СПЧ.

«Я думаю, что там, видимо, проще договориться. У меня есть сведения, которые требуют проверки, что вопрос зачастую стоит только в сумме», — заключила она.

Дело Ефремова

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии срок сократили до 7,5 года. Он отбывает наказание в исправительной колонии №4 под Белгородом. «Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил «Газете.Ru» свои слова о том, что жена... 16 августа 21:48

Первоначально сторона защиты утверждала, что актера не было за рулем в момент аварии, а автомобилем управлял кто-то другой. Позже Ефремов сообщил, что Пашаев убедил его подкупить троих свидетелей и заставить их дать лживые показания. Актер считает, что защитник «подставил» его, а приговор мог бы быть менее суровым, если бы не стратегия Пашаева.

Адвокат также высказывал негодование в адрес бывшего клиента и даже обещал «плюнуть ему в лицо» за то, что тот «поливает его грязью». «Я, когда Ефремов выйдет, сначала ему вопрос задам. А потом плюну в лицо ему. Я себе слово дал сделать это публично. Поймите, человек должен сохранять свое лицо. Не надо быть подонком!» — подчеркивал Пашаев.

В 2018 году Пашаев провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве. Затем обвинение переквалифицировали, адвоката признали виновным в самоуправстве и приговорили к одному году условно.