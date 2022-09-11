«В меня стреляли, и я упал в лужу, и лежал там». ЧП на берегу Енисея

Во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле (Тува) несколько залпов праздничного салюта упали в толпу людей. Пострадали двое очевидцев, прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. Как горожане спасали детей от взрывов — в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура в столице Тувы Кызыле организовала проверку после проведения фейерверка, который попал в людей во время празднования Дня города 10 сентября, сообщается на сайте ведомства. Известно о двоих пострадавших. По словам очевидцев, во время праздничного салюта фейерверки взорвались раньше времени и посыпались на прямо на горожан. Дальнейший запуск был остановлен.

«Прокуратурой организована проверка по факту нарушений, допущенных при использовании пиротехнических изделий в День города. Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил на своей странице «ВКонтакте» о двух пострадавших. Мальчика 10 лет и мужчину отправили на амбулаторное лечение. В мэрии Кызыла сообщили, что при проведении праздничного салюта в заключительной части фейерверка произошла нештатная ситуация в работе пиротехнического изделия.

«В травмпункте консультативно-диагностической поликлиники приняли мужчину 30 лет, с термическим ожогом стопы. В приемный покой Ресбольницы N1 обратился мальчик 10 лет, с термическим ожогом лица. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. По состоянию здоровья их отпустили домой, назначив амбулаторное лечение», — сообщил Ховалыг.

«Огни падали на толпу людей»

Очевидец Алексей в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что взрывы фейерверка над толпой спровоцировали панику и вызвали давку, однако людям удалось разойтись.

«Я видел, как огни начали падать прямо на толпу людей. В связи с этим запуск был аварийно остановлен. Я не знаю почему такое могло произойти, раньше такого не происходило. Люди сильно паниковали. Давка была. Наверное, всем удалось без всяких проблем разойтись», — сказал Алексей.

В комментариях под записью на странице Ховалыга местные жители отмечали, что из-за салюта очень испугались дети и находившиеся вблизи люди пытались укрыться в подъездах.

«Дочка испугалась от близкого грохота, залп давали близко чем обычно через реку. Мы сразу домой побежали, но частицы все равно догоняли. У подъезда, прямо по крыше, частицы с огнем стали как дождь сыпаться, успели в подъезд вскочить. Сам салют был очень красивый, видно, что хотели лучше сделать, но что-то пошло не по плану», — отметила Ирина.

Очевидец Белек отметил, что ему еле удалось укрыть детей.

«Чуть не сгорели! Дети испугались, перед нами упала искра фейверка, сразу закрыл своих детей, думал, что сейчас взорвется! Славу Богу все обошлось! Примите меры!» — написал он.

Очевидец Тоджана рассказала, что муж спас ее дочь, успев унести в укрытие.

«Мы были рядом, когда с нами взорвалась это штука, муж схватил дочь и побежал искать где спрятаться, мы все были в панике. Я мужа еле успокоила, говоря, что, все должно было взорваться, уже взорвано, и мы подошли смотреть что случилось», — написала она.

Также один из жителей города рассказал в одном из городских сообществ, что оказался в луже в результате взрывов фейерверка.

«В меня стреляли, и я упал в лужу, и лежал там», — написал Маады.

Несмотря на инцидент, горожанам понравился салют. Многие отметили, что все начиналось хорошо, фейерверк был красочным, однако после ситуация изменилась. Также часть горожан возмутил не только неисправный фейерверк, но и организация праздничных мероприятий. Так, Саян отметил, что столкнулся буквально с камерной посиделкой, хотя ожидал масштабного празднества на День города.

«Кто вообще за концерт вечерний отвечал? Просто ужас! Вроде праздник, а не вечер у костра с гитарой. Ведущие, ну извините, просто позор», — возмутился Саян.