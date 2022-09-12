«Кричал с балкона, что скинет ребенка». Что произошло в Новокосине

27-летний Павел Котелевский в понедельник устроил дебош на балконе многоэтажки, угрожая сбросить свою двухлетнюю дочку на землю. Очевидцы расстелили одеяла, чтобы спасти ребенка. Тем временем полицейский Николай Коновалов смог пробраться в квартиру через соседский балкон и задержать неадекватного мужчину. Теперь отцу девочки грозит до 15 лет лишения свободы, сам ребенок физически не пострадал. По словам соседей, семья была неблагополучной и состояла «на учете», а у юристов возникли вопросы к органам опеки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве полицейские задержали мужчину, угрожавшего сбросить свою дочь с балкона жилого дома. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в столичном районе Новокосино. Мужчина кричал с балкона, что скинет ребенка», — рассказал собеседник агентства.

Видеозапись, на которой мужчина угрожает выбросить своего ребенка с балкона 13-го этажа в московском районе Новокосино, была опубликована Telegram-каналом Mash. В публикации сказано, что мужчина бегал из комнаты на балкон и постоянно кричал, что скинет ребенка на асфальт.

Когда на место приехали полицейские, один из них, Николай Коновалов, смог забраться на балкон через квартиру соседей и задержать мужчину. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейского, спасшего ребенка, передает Telegram-канал 112.

Сейчас задержанный сейчас находится в полиции. Девочка передана матери, она не пострадала.

Задержанным оказался 27-летний Павел Котелевский. Мужчина несколько раз судим: кража, посягательство на жизнь сотрудника полиции, угроза убийством и применение насилия в отношении представителя власти. На распространенных прокуратурой Москвы кадрах видно, что в детской коляске семья хранила ящик пива.

Как передает телеканал Рен-ТВ, Котелевский находился в федеральном розыске и скрывался. По данным СМИ, в 2017 году он был судим за публичные оскорбления и угрозу убийства в адрес сотрудника полиции. Также дебошира дважды судили за ограбление. Во время второй попытки ограбления он напал на сотрудника правоохранительных органов.

Теперь же в отношении Котелевского следователи возбудили новое уголовное дело — о покушении на убийство, сообщила представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Статья ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не более 15 лет.

«Помутнение рассудка»

Мать детей рассказала агентству «Москва», что в момент, когда «у ее мужа произошло помутнение рассудка», она отошла на молочную кухню и сообщила ему об этом.

Но мужчина не поверил, устроил дебош, а позже начал угрожать.

Сосед семьи Дмитрий Копцев, рассказал «Газете.Ru», что когда Котелевский угрожал сбросить ребенка с балкона, он сбегал за одеялами домой, чтобы растянуть их внизу и поймать ребенка:

«Когда я выбежал, было уже довольно много людей. Моей маме пришла в голову идея расстелить одеяло. Я сбегал за одеялами домой, чтобы хотя бы чем-то помочь. Мы с мужчинами растянули их снизу, была ещё девушка и мальчик лет 12-13. Все были готовы помочь», — отметил он, добавив, что Котелевский угрожал не только сбросить ребенка, но и спрыгнуть вместе с ним. При этом полураздетая девочка все время плакала.

«Мужчина что-то неразборчиво орал. Парень снизу орал на него, чтобы убрал ребенка».

Все это время мужчина периодически убегал в комнату, что-то бил на балконе — был звук разбитого стекла. Девочке года два, она кричала и плакала. Она был в трусиках. Мужчина прям швырял ее туда-сюда», — сказал Копцев.

По его словам, отец ребенка – наркоман, а мать состояла на учете несколько лет назад. «Лично не знаком с этим мужчиной, но у мамы есть знакомые из опеки: парень — наркоман, девушка была на учете три года назад. Неблагополучная семья. Сказали, грозит лишение родительских прав», — поделился он.

В июне этого года пьяный житель Екатеринбурга выкинул из окна своего 11-летнего сына. Ребенок пытался защитить свою мать, которую отец избивал. Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы. Его отцу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также за угрозу убийством. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.