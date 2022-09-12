Собчак, Дудь и «Муз-ТВ». Кого еще обвиняли в пропаганде ЛГБТ

Один из каналов Ксении Собчак проверяют на предмет ЛГБТ-пропаганды после интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, признавшейся в нетрадиционной сексуальной ориентации в июле 2022 года. На журналистку пожаловался ее же подписчик – он обратился к правоохранителям, заявив, что ролик с Касаткиной могут увидеть дети, а знать о нетрадиционных наклонностях спортсменки им ни к чему. Кого в России уже привлекали к ответственности за пропаганду ЛГБТ, — в материале «Газеты.Ru».

Мужчины в платьях и гей-свадьба в прямом эфире

28 октября в Басманный суд Москвы поступил протокол Роскомнадзора о совершении телеканалом «Муз-ТВ» административного правонарушения по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Причиной проверки стали события на «Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света», ее показали в эфире 4 июня 2021 года.

Вопросы к каналу возникли после того, как тиктокер Даня Милохин и блогер Игорь Синяк появились на премии в женских платьях, а эстрадный певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян (Дава) приехали на красную дорожку на белом кабриолете в строгих костюмах белого и черного цвета в окружении полуголых мужчин. Появление на премии последних было расценено как инсценировка гей-свадьбы. Как пропаганда были расценены и касания Киркорова и Давы к рукам друг друга, а также слова: «Любовь — это прекрасно, она не имеет границ, настроения, пола».

Вызвал вопросы у РКН также блогер Алексей Жидковский, посетивший мероприятие с длинными волосами, макияжем и накрашенными ногтями. Помимо этих фактов в качестве доказательств вины «Муз-ТВ» было указано, что ведущий церемонии Дмитрий Нагиев дал положительную оценку образу Жидковского, что уже является поощрением, а значит — и пропагандой.

В РКН заявили, что контент такого толка нужно транслировать с пометкой 18+ вместо заявленной 6+ и только после 23.00.

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Редакция «Муз-ТВ» своей вины в пропаганде не признала и отметила, что премия транслировалась в прямом эфир, поэтому никто не мог нести ответственность за образы и поведение артистов. Более того, доказательства по делу – недопустимые, настаивал канал.

Роскомнадзор заявил, что независимая экспертиза подтвердила наличие нарушений. В конце октября «Муз-ТВ» получил два протокола и предупреждение за «недопустимость злоупотребления свободой слова», а в середине ноября телеканал оштрафовали на 1 млн руб. Главный редактор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев также был оштрафован за пропаганду ЛГБТ на 100 тыс. руб.

«Радужный ЕКБ»

19 ноября 2020 года тогда еще 20-летней екатеринбурженке Вере Г. назначили штраф в размере 50 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Обвиняемой оказалась мастер по окрашиванию волос. Она создала в социальной сети «ВКонтакте» группу для ЛГБТ-знакомств «Радужный ЕКБ», анкеты в которой могли публиковать в том числе несовершеннолетние. И хотя группа, созданная в 2017 году и насчитывающая менее 350 участников, по заявлению Веры, уже была на грани закрытия, это не помешало студенту юрфака Александру Токареву – соратнику создателя «Мужского государства» (организация запрещена в России) Владислава Позднякова — обратиться в полицию с просьбой проверить паблик.

«Я хочу дать пример многим здравомыслящим людям писать жалобы и создать все условия, чтобы пропаганда не работала на территории нашей родины. <…> Заявление на «Радужный ЕКБ» — мой первый и самый важный подвиг. Сейчас в производстве 30 материалов. Меня это так вдохновило. <…> Я смотрел всякие ЛГБТ-сообщества и сходил с ума от мысли, что все это возможно. В России лет 10-15 назад таких людей бы били, а сейчас они ходят, не скрывая лица», – говорил в интервью «ЕАН» Токарев.

Известно, что заявитель сообщал в полицию на паблик «Радужный ЕКБ» несколько раз, но правоохранители, по словам Веры, несколько раз намекали, что у них есть дела поважнее, чем она и ее группа.

«После первого допроса я удалила и группу, и личную страницу — думала, это поможет сгладить ситуацию. Не помогло. При этом значок 18+ был, более того, этим летом я сделала группу закрытой. Поэтому я не понимаю, о какой пропаганде вообще может идти речь», – рассказывала девушка «ЕАН».

Также, как утверждала Вера, в группе люди в основном находили себе друзей и поддерживали друг друга на пути к осознанию своей сексуальной ориентации. Экспертиз, чтобы доказать вину Веры, следствие не проводило. В деле, которое передали в суд, были только пояснения педагога-психолога и заместителя директора школы №1, которые посчитали, что это пропаганда.





Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) и пометка 18+

12 июля 2022 года Лефортовский суд признал виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних блогера Юрия Дудя.

Штраф в размере 120 тыс. руб. журналист получил после интервью с художником и открытым гомосексуалистом Федором Павловым-Андреевичем, опубликованного на YouTube-канале «Вдудь» в апреле 2021 года. В ролике акционист рассказал об отношении к ЛГБТ-сообществу в России, своем каминг-ауте, совершенном в 2019 году, и публикациях о гей-сообществе в журнале «Молоток».

close 100% Юрий Дудь Александр Вильф/РИА «Новости»

Сотрудники ОМВД по району Лефортово заказали лингвистическое исследование и экспертизу ролика, в нем нашли нарушение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». После этого материалы об административном правонарушении Лефортовский суд.

Поводом же для внимания правоохранителей стало отсутствие на интервью с Павловым-Андреевичем пометки 18+.

Протестующий школьник и полуобнаженные мужчины в соцсети

В августе 2018 года за пропаганду нетрадиционных отношений осудили 16-летнего школьника из Бийска Максима Неверова. Его обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. руб. после того, как комиссия по делам несовершеннолетних обнаружила на его стене в социальной сети «ВКонтакте» фотографии молодых людей с «полуобнаженными частями тела». Судебная экспертиза Регионального центра оценки и экспертизы Барнаула по делу подтвердила наличие правонарушения.

Сам Максим показания давать отказался, отметив, что решение о том, что страница принадлежит именно ему, было принята только исходя из того, что имя и фамилия на ней совпадают с его собственными. Факт того, что публикации совершал именно он, тоже доказан не был, считает школьник.

Неверов является создателем группы «Протестный Бийск» во «ВКонтакте». Незадолго до того, как страницу Максима стали проверять на предмет ЛГБТ-пропаганды, на заседании городской думы обсуждалась его заявка на проведение акции «Российская ЛГБТ-сеть».

Сам подросток замечал, что его заявки на проведение митингов никогда не одобряли вне зависимости от того, были ли они в поддержку ЛГБТ или против — он пробовал отправлять и те, и другие.

Сотрудница культурного центра из Башкирии, Tik-Tok и Meta (признана экстремистской организацией)

За пропаганду ЛГБТ отношений среди несовершеннолетних в июле 2022 года была оштрафована 55-летняя главный специалист Латышского историко-культурного центра. Мировой суд Башкирии признал ее виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений за публикацию видеоролика с символикой ЛГБТ-движения в социальной сети «ВКонтакте». Женщину обязали выплатить 25 тыс. руб. а сама она призналась, что на нее действительно были подписаны совершеннолетние, которые могли увидеть ролик.

В апреле 2022 года Таганский суд Москвы также оштрафовал за неудаление по требованию российских властей ЛГБТ-контента сервис TikTok – на 2 млн руб. и корпорацию Meta Platforms – на 4 млн руб. Причиной судебного иска к компаниям также стали публикации, оскорбляющие флаг и герб России.