«Урганта и Орбакайте выгнали из театра за неуважение к гимну». Объясняем, почему это фейк

Телеведущий Иван Ургант и актриса Кристина Орбакайте назвали фейками публикации о том, что они отказались вставать под гимн России перед спектаклем в Театре имени Евгения Вахтангова.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором закадровый голос утверждает, что Урганта и Орбакайте якобы «выгнали с премьеры спектакля в Москве».
«Колоссальный скандал произошел несколько дней назад в Москве в Театре имени Вахтангова на премьере спектакля «Обещание на рассвете», — заявлял закадровый голос.
В записи говорится, что перед показом спектакля руководство театра якобы предложило почтить гимном память погибших в ходе военной операции. Под гимн РФ «встал весь зал, кроме Орбaкайте и Урганта».
Голос на видео заявил, что «ведущие артисты спектакля Андрей Гуськов и Владимир Вдовиченков, зрители в зале и администрация театра были возмущены поведением Ивана Урганта и Кристины Орбакайте и потребовали, чтобы те покинули спектакль».
Автор видео утверждает, что в итоге телеведущего и артистку выгнали из театра. Ролик завершается «комментарием» режиссера Римаса Туминаса о том, что «неуважение к национальному гимну могло спровоцировать новый конфликт».
Видеоролик сопровождается подписью: «Испугавшихся патриотов» Урганта и Орбакайте выгнали со спектакля в театре Вахтангова за неуважение к Государственному гимну РФ, который был исполнен после объявленной минуты молчания о погибших в СВО воинах! Этого потребовали и зрители, и артисты труппы».
Слухи о «скандале» быстро распространилась в небольших СМИ и Telegram-каналах, ряд изданий цитировал ролик, утверждая, что информация получена от «источника». Однако оба артиста и театр такую информацию опровергли.
«Такого не было и быть не могло»
В беседе с «Газетой.Ru» Кристина Орбакайте рассказала, что не была в театре Вахтангова много лет, а в других театрах при ней «ни разу» не исполняли гимн.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», — сказала она.
Орбакайте поделилась, что в последний раз была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.
«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», — сказала она.
Иван Ургант также опроверг слухи о том, что отказался встать под гимн РФ. По словам артиста, он действительно в сентябре ходил по театрам с Кристиной Орбакайте, «но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле этом меня не было». Ургант рассказал, что тот день провел дома.
«Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», — сказал Ургант агентству ТАСС.
В пресс-службе театра Вахтангова назвали фейком как информацию о «скандале», так и утверждение о том, что в театре вообще исполняется гимн.
«Это фейк. Фейк — распространенная в сети информация», — сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь театра.