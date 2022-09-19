«Моя мечта наконец-то сбылась». Россиянин забил молотком своих родителей в Турции

Российский турист насмерть забил молотком отца и ранил мать на отдыхе в пятизвездочном отеле в провинции Анталья в Турции. Мужчина записал расправу на видео. После убийства россиянин покинул отель и записал обращение, в котором назвал свой поступок правильным и объяснил его местью родителям. Убийца также заявил, что в России его определят в психиатрическую лечебницу, и попросил помощи. Сообщается, что он страдает шизофренией и несколько лет лечился от наркозависимости.

Полицейские в Турции задержали россиянина по подозрению в убийстве отца и нападении на мать во время отдыха в пятизвездочном отеле, сообщило агентство Anadolu. В Анталии российский турист убил молотком отца и ранил мать во время отдыха в отеле В Анталии юноша напал с молотком на родителей. Об этом сообщает издание Flash53. 19 сентября 19:48

«Подозреваемый, который из Манавгата (где было совершено преступление — прим. «Газета.Ru») отправился в Анталью, был задержан во время прогулки у торгового центра», — написало агентство. Уточняется, что поймать его удалось на улице в районе Кепез, примерно в 80 км от места убийства. Фотографии подозреваемого распространили среди команд жандармерии и полиции.

Правоохранители выследили преступника по сигналу мобильного телефона, а для поимки пришлось сформировать специальный отряд. Anadolu пишет, что полиция начала допрос подозреваемого в отделении жандармерии Чолаклы.

По информации kp.ru, убийство совершил уроженец Кубани Дмитрий Степанов.

Как произошло убийство

Россиянин отдыхал в пятизвездочном отеле на курорте Сиде с родителями, 62-летним Павлом и 64-летней Татьяной. Во время ссоры он включил громкую музыку и накинулся с молотком на отца, нанеся ему смертельные удары. Он также ударил мать по голове, в результате чего она потеряла сознание. Преступление сын записал на видео, сообщает Нaberturk.

Сотрудники полиции установили, что после избиения матери и отца мужчина задушил их проволокой. Закончив преступление, убийца привел себя в порядок и спокойно покинул отель.

Туристы, проживающие в соседних номерах, услышали шум и пожаловались сотрудникам отеля, которые пришли в номер и сразу вызвали полицию и службу экстренной помощи. Женщина еще была жива, ее госпитализировали. Как пишет Telegram-канал Shot, сейчас Татьяна находится в реанимации одной из турецких клиник. Угроза жизни сохраняется.

Мотив убийцы

После убийства мужчина записал видео, где объяснил причины своего поступка и попросил помощи.

«Меня зовут Дима. Я убил своего отца. Он с детства меня прессовал. Он мне повредил шейный позвонок и поясничный. Потом пробил ушную перепонку из-за того, что я пришел домой накуренный», — рассказал он.

Дмитрий назвал свой поступок правильным, «потому что такое чудовище не должно существовать».

Мужчина утверждает, что отомстил родителям за искалеченную судьбу и принудительную госпитализацию в психиатрическую лечебницу.

«Они меня определили в психиатрию из-за того, что моя бабушка во мне заметила силу… Я притягиваю очень хорошо все. Сейчас я в Турции. Я понял, что по приезде в Россию меня опять определят в психиатрию, а мне страшно. Люди, помогите, у меня безвыходная ситуация», — заявил мужчина на видео.

Он сказал, что не жалеет о содеянном, а также отметил, что хоть он и «очень плохой человек», но думает, что «поступил правильно».

«Моя мечта наконец-то сбылась», – признался убийца.

Издание kuban.aif.ru сообщило, что несколько лет задержанный проходил лечение от наркозависимости, а его младший брат скончался от передозировки наркотиками. У Дмитрия также диагностирована шизофрения, а прямо перед отдыхом в Турции он находился в лечебнице.

После задержания Дмитрия также выяснилось, что несколько лет назад он тяжело ранил своего близкого друга, ударив его молотком по голове, сообщил Telegram-канал Mash.