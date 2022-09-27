Ошибок будет меньше: главы регионов усилили контроль за военкоматами

62 губернатора внедрили дополнительные инструменты для недопущения ошибочных повесток при частичной мобилизации. Среди них — чат-боты, ускоренные ответы гражданам в соцсетях и тесная работа с военкоматами на местах.

21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина в России началась частичная мобилизация в связи с проводимой на Украине специальной военной операцией (СВО). Как отметил глава государства в своем обращении к россиянам, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе и имеющие соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности (ВУС).

В первые часы после начала мобилизации в сети начала появляться информация о том, что военкоматы по ошибке вручают повестки мужчинам без военных билетов, не имеющим профильных специальностей, не служившим, не прошедшим медкомиссию и имеющим категорию годности, при которой человек призываться не должен.

К возвращению домой россиян, которые были призваны ошибочно, подключились депутаты, СМИ, общественные организации, а также главы регионов, которые приняли дополнительные меры контроля взаимодействия военкоматов с гражданами.

На сегодняшний день 62 губернатора у себя в регионах уже внедрили инструменты для отслеживания подобных инцидентов и помощи тем, кто был мобилизован с нарушением критериев, объявленных Министерством обороны РФ.

Среди таких инструментов — создание специальных чат-ботов, ускоренная отработка сообщений граждан на личных страницах глав регионов в соцсетях, персональная усиленная работа аппаратов губернаторов с военкоматами.

Например, в Белгородской области при содействии главы региона Вячеслава Гладкова домой вернулись 75 жителей, среди которых были студенты и представители важных для экономики и субъекта профессий. «Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата», — сообщил Гладков.

Глава Орловской области Андрей Клычков с началом частичной мобилизации попросил граждан отправлять все вопросы ему в личные сообщения во «ВКонтакте». Все обращения, в которых прослеживаются возможное нарушение правил призыва, оперативно отрабатываются сотрудниками муниципалитетов непосредственно с военкоматами на местах.

«Если у вас возникли трудности, то задавайте вопросы мне в личное сообщение (пожалуйста, сразу оставляйте свои контакты и ФИО) — буду отвечать на них сам или перенаправлять в компетентные органы для получения подробного и профессионального ответа», — написал Клычков на своей странице во «ВКонтакте».

В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина в каждом муниципалитете работают участки оповещения и пункты сбора. Обращения граждан поступают на номер 122 и в случае выявления нарушений при призыве передаются в областную комиссию для проверки.

«Чтобы исключить ошибки, главы администраций должны работать в тесном взаимодействии с военными комиссариатами и держать ход мобилизации на своей территории на личном контроле. В каждой спорной ситуации нужно досконально разобраться. И если выявлено нарушение, его нужно немедленно устранить», — подчеркнул Дюмин.

В Санкт-Петербурге создали чат-бот spb_mob_bot, который помогает узнать подробности частичной мобилизации. Чат-бот разъясняет, кто подлежит призыву, какие социальные гарантии предусмотрены для мобилизованных и другие важные подробности.

«Каждый петербуржец должен иметь доступ к достоверной и объективной информации по вопросам, связанным с проведением частичной мобилизации. Это важно для правильного понимания ситуации и недопущения распространения ложной, фейковой информации», — отметил губернатор Александр Беглов.

Аналогичные чат-боты появились также и в других регионах.