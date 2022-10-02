«Патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике». Умер профессор Митько, обвиняемый в госизмене

Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько скончался в возрасте 81 года. С 2020 года он находился под домашним арестом по обвинению в госизмене. По утверждению следствия, он «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подлодок, чтобы передать его китайским спецслужбам. Ученый все отрицал и настаивал, что в Китае читал лекции. Адвокаты сообщили, что состояние профессора стремительно ухудшалось в последние дни, ему несколько раз вызывали скорую.

Умер исследователь Арктики Валерий Митько, который с февраля 2020 года находился под домашним арестом по уголовному делу о государственной измене. Ему был 81 год.

«Скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике», — сообщила группа адвокатов «Первый отдел».

19 сентября «Первый отдел» сообщал, что профессора госпитализировали, а его состояние стремительно ухудшалось. По словам адвокатов, за последний месяц ученому трижды вызывали скорую помощь, в том числе из-за повышенного давления.

«Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — рассказали адвокаты.

В январе 2022 года дело Митько было передано в суд, однако по существу процесс начаться не успел. Рассмотрение дела в Ленинградском областном суде было назначено на 10 октября.

В чем его обвиняли

Профессора задержали в феврале 2020 года и отправили под домашний арест с полным запретом на выход из дома. В июне ему предъявили обвинение в госизмене. Следователи начали проверку после смерти ученого Колкера, обвиненного в госизмене Главное военно-следственное управление СК России организовало проверку по факту смерти в СИЗО физика... 19 июля 14:17

Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 2018 году.

По версии следствия, Митько с весны 2017 года «из корыстной заинтересованности сотрудничал с китайскими спецслужбами и собирал данные о способах и методах обнаружения подводных лодок». В марте 2018 года, утверждали в СК, он вывез эти сведения в Китай, «осознавая, что действует в ущерб безопасности России».

По словам адвокатов, обвинение состоит в том, что Митько, «будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике», «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской.

Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом) (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказывал, ссылаясь на материалы дела, что багаж ученого при перелете в Китай в аэропорту негласно вскрыли сотрудники ФСБ, сфотографировали сложенные там бумаги и заново запечатали.

Документы, найденные в багаже у Митько, сотрудники ФСБ отправили на экспертизу — один из них признали содержащим государственную тайну. По словам юриста, документ действительно касался характеристик подводных лодок, в том числе методов их обнаружения, но Митько уверяет, что взял его из открытых источников, чтобы использовать во время лекций.

Ученый настаивал на своей невиновности, указывая, что все данные, которые он якобы передавал Китаю, находятся в открытом доступе.

Сторона защиты также заявляла, что ученый много лет не имел допуска к гостайне.

На его невиновности настаивал и коллектив Арктической академии наук. По словам коллег, которые приводятся на сайте академии, Митько — «ученый с мировым именем, автор научной школы по гидрофизике и гидроакустике, профессор, доктор технических наук». За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов, монографий, изобретений, патентов.

Супруга ученого Татьяна подчеркнула, что политикой Митько практически не интересовался и скорее был государственником. По ее словам, никаких конфликтов с властью у него никогда не было.

«Ничего хорошего от этого дела, откровенно говоря, не жду», — при этом говорила она.

По мнению Татьяны, ее мужу назначили сравнительно мягкую меру пресечения из-за пандемии и резонанса вокруг ареста другого пожилого ученого, 76-летнего Виктора Кудрявцева, которого в 2018 году заподозрили в передаче секретных сведений бельгийскому институту.

Что известно о Валерии Митько

Он родился в 1941 году в Чернигове. Согласно информации на сайте фонда «Росконгресс», Митько был капитаном 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжил научно-педагогическую деятельность. Зачем нужна РАН. О будущем академии и ученых, обвиненных в госизмене Для чего Российская академия наук нужна стране, как координируется научная деятельность институтов... 07 сентября 12:47

Митько был доктором технических наук, профессором, действительным членом Российской академии естественных наук, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, президентом Арктической академии наук.

Ученый занимался в том числе проблемами экологической безопасности в арктических и северных регионах, прикладной гидрофизикой, информационными системами.

В своих работах Митько подчеркивал, что Россия обязана уделять Арктике особое внимание, чтобы не отстать от западных стран. Он был уверен, что у Арктики огромный потенциал, и настаивал, чтобы в России утвердили «Арктическую доктрину» об обязательном развитии региона.

Последняя его работа, опубликованная в 2019 году, называется «Эволюция геополитических факторов, определяющих арктическую миссию России».