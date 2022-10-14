«Сестра облила кипятком и зарезала». Что известно об убийстве 10-летней школьницы в Саратове

В Саратове мать, придя домой с работы, обнаружила на кухне тело своей 10-летней дочери. По подозрению в убийстве, «совершенном с особой жестокостью», задержана 14-летняя сестра погибшей. Знакомая рассказала «Газете.Ru», что подозреваемая увлекалась аниме и резала себя. Что известно о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Подозревается сестра

Согласно версии следствия, вечером 13 октября жительница Саратова вернулась домой с работы. На кухне квартиры она обнаружила тело своей 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и ожогами. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть девочки. Родители также сообщили о случившемся правоохранительным органам.

«13 октября 2022 года примерно в 18 часов 30 минут матерью, которая вернулась с работы, в квартире по месту проживания на улице Батавина города Саратова обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия», — сообщается на сайте регионального главка СК.

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ – «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

На следующий день, 14 октября, на сайте регионального главка СК появилось сообщение, что по подозрению в убийстве девочки задержана ее 14-летняя сестра.

«В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Будет дана соответствующая юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних», — сообщается на сайте СК.

Вскоре стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Говорунову доложить о «первоначальном комплексе следственных действий по уголовному делу» об убийстве ребенка и «поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты его расследования».

Увлекалась аниме, резала себя

Знакомая подозреваемой в убийстве рассказала «Газете.Ru», что близко не дружила с 14-летней школьницей, но «достаточно хорошо» с ней общалась. Согласно ее данным, старшая сестра поссорилась с младшей.

«Сначала она (старшая) облила ее кипятком, потом нанесла предсмертельные и смертельные удары. Насколько я знаю, между сестрами отношения были так себе, но опять же, возможно, не во всем, и я могу ошибаться. Но знаю точно: родители убитую «любили» больше», — подчеркнула подруга подозреваемой. Житель Саратова устроил стрельбу во дворе дома и ударил мужчину ножом в шею В Саратове задержали 25-летнего местного жителя, который открыл стрельбу во дворе жилого дома и ударил... 13 октября 21:19

Она отметила, что семья была «достаточно благополучная». Старшая сестра была «очень общительной», «веселой», «показывала себя как хороший человек, агрессии не проявляла».

«Друзей много было, общалась со многими. Она хоть и не агрессивная была, но, если ее достать, то может и ударить. Иногда в шутку, иногда нет. Может быть, ее достала сестра. Кстати, она очень сильно увлекалась крипипастой, аниме, резала себя. И может на этом фоне крипипасты, потусторонней силы, она во все это верила. Поэтому это могло подействовать на восприятие и нервную систему», — предположила знакомая.

Крипипаста — жанр интернет-фольклора, представляющий собой небольшие рассказы, цель которых — напугать читателя.

Как сообщает «Саратов 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 13 октября к семье в гости пришла бабушка. Через некоторое время мать девочек, старшая дочь и пенсионерка вышли из дома и разошлись по своим делам, а младшая осталась в квартире. Старшая сестра сходила в магазин, а когда вернулась домой, взяла на кухне нож и начала наносить удары своей сестре.

«Подросток не может объяснить, почему она это сделала. Также пока что неизвестно происхождение ожогов, проводится экспертиза. Непонятно и то, как погибший ребенок оказался на кухне. Старшая сестра после случившегося переоделась и ушла из дома. Из-за шума в квартире соседи позвонили матери. Та пришла домой и увидела свою погибшую дочь. «Скорую» вызвала сама женщина», — рассказал изданию источник.

Благополучная семья

А источник РЕН ТВ отметил, что между сестрами «были крайне напряженные отношения». Соседи рассказали телеканалу, что семья была нормальной: дети были общительными и дружелюбными. Под Саратовом отчим на протяжении двух лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу В Саратовской области 34-летнему местному жителю предъявлено обвинение в насилии... 11 октября 13:03

«Не понимаю, что произошло. (Мой) ребенок учился в параллельном классе с девочкой. Говорит, знал, нормальная семья абсолютно, все хорошо было», — сказала одна из соседок.

А мужчина поведал, что жил с семьей на одной лестничной площадке два года, всегда здоровались. «Они никогда между собой не скандалили. Ребятишки адекватные, хорошие. Ребятишки здесь постоянно бегали», — отметил мужчина.

Еще одна соседка сообщила, что во время убийства по неизвестным причинам не работали камеры домофона. Об этом она узнала из общедомового чата.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила «Газете.Ru», что «семья не стояла на учете, была благополучной, дети ходили в школу». Она заключила, что девочки были «коммуникабельными» и «хорошими».