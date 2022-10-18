«Просто хотели пошутить». На Урале двое подростков избили и сожгли пенсионерку

В Свердловской области двоих подростков подозревают в жестоком убийстве пенсионерки — по версии следствия, 16-летний и 12-летний приятели увидели на улице пенсионерку, избили, облили горючей жидкостью и подожгли. Женщина скончалась от обширных ожогов всего тела.

В Алапаевске Свердловской области двое подростков — в возрасте 12 и 16 лет — облили 69-летнюю пенсионерку горючей жидкостью и подожгли — таковы предварительные данные следствия. Трагедия произошла 16 октября, когда подростки гуляли.

«Увидев жертву, они догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли», – рассказал порталу E1 начальник пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

Он рассказал, что после поджога женщины приятели испугались и побежали к ближайшему жилому дому. Они стучались в квартиры и кричали, что нужна вода, – на улице пожар.

«Одна из жительниц дала им ведро воды и сама вышла во двор, где и увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию», – восстановил ход развития событий полковник.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти пенсионерки стали «обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвертой степени», добавил он.

По словам Валерия Горелых, установлено, что оба несовершеннолетних воспитываются в полных семьях. «Они и их родители на учете в ПДН не состоят. Один из несовершеннолетних учится в коррекционной школе», – сообщил полицейский.

Собеседник Е1 отметил, что следователи выясняют, «чем конкретно могла «насолить» потерпевшая двум пацанам».

«Они рассказали, что просто хотели пошутить и не думали о таких серьезных последствиях», — рассказал осведомленный источник портала.

В СКР по Свердловской области также обратили внимание, что женщина была избита. На теле пенсионерки обнаружили «травмы головы и туловища». Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении старшего ребенка.

12-летний подросток избежит наказания, так как еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, пишет URA.RU.

«Тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления», – сказали агентству в областном СК.

По данным Telegram-канала Baza, подростки во всем сознались. Отмечается, что старший из них находится под обязательством о явке, но следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте.

Портал kp.ru утверждает, что погибшей была Людмила Белянкина. Родственники женщины рассказали изданию, что она жила рядом с местом, где на нее напали – на улице 40 лет Октября. «Ее повалили на землю, потом облили кислотой и подожгли», – сказал собеседник издания.

По данным Telegram-канала Ural Mash, на этой же улице проживает и младший из приятелей. В школу, где он сейчас учится, пятиклассник перевелся полтора года назад.

«Это настоящий шок для нас. Считаю, что все идет из семьи. Его мать может позволить себе общаться с другими матом в присутствии сына. У его друга есть официальный диагноз, они нашли друг друга», – рассказал kp.ru директор учебного заведения, уточнив, что подросток продолжает посещать занятия.

Он обратил внимание, что ребенок и ранее «был замечен в проявлениях жестокости по отношению к своим сверстникам».

Его 16-летний товарищ учился в коррекционной школе. После нее он собирался поступить в кулинарный колледж, но мест не осталось, пишет Telegram-канала Ural Mash. Отмечается, что у него есть сестра и брат. После трагедии подросток вернулся домой, а через 15 минут к нему приехали полицейские, утверждается в посте.