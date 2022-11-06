«Дьявольское искушение»: Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о наличии внешних «могущественных сил», которые пытаются «ослабить Святую Русь». По его мнению это создает опасности, которые угрожают «самому существованию страны». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После литургии в Князь-Владимирском храме (главный храм Росгвардии в Балашихе) патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сталкивается с опасностями, которые угрожают «самому существованию страны».

«К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани», – сказал патриарх.

Он уверен, что причина одна – «ослабить Святую Русь», то есть «и Россию, и Украину, и Беларусь».

«Мы должны ясно понимать, что мы вступили в такую эпоху; это не только провокация военных действий, но это и дьявольское искушение, направленное на то, чтобы столкнуть братский народ в междоусобной брани», – отметил патриарх.

Он подчеркнул, что у тех, кому поручено защищать рубежи России, «возникает, конечно, и особая ответственность».

Он сравнил страну со «столпом и утверждением истины» [цитата из посланий апостола Павла]. «Эти слова были сказаны в отношении церкви, но наш верующий народ, принявший умом и сердцем слово Божие, на протяжении истории, отметая множество всяких соблазнов, политических, культурных, экономических, и оставаясь свободным от этих соблазнов, сам по себе является тем, чтобы быть столпом для истины», – уверен служитель церкви.

Он сообщил, что молился в храме Росгвардии о том, чтобы «на землю Русскую» пришел мир и чтобы не был нанесен «великий ущерб духовному единству всех православных народов». Он молился и за военных, «особенно о нашей гвардии». Он призвал бога дать силы тем, кто защищает Россию, укрепить их волю и «укрепить сознание правоты того дела, которое совершает каждый воин, встающий на защиту своего Отечества».

В воскресенье, 6 ноября, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» патриарх Кирилл заявил, что россияне смогут победить в самых трудных обстоятельствах, если у них будет сильное национальное самосознание, знание истории, сила духа и крепкая вера.

«Все зависит от нас. Когда мы поступали правильно, мы побеждали. А вот для того, чтобы не допускать ошибок, у нас должно быть сильное национальное самосознание, мы должны жить не сегодняшним днем, а всей нашей историей, мы должны быть сильны духом и, как патриарх я говорю, мы должны быть очень сильны в вере», – подчеркнул он, говоря о ситуации на фоне спецоперации на Украине.

В День народного единства – 4 ноября – патриарх Московский произнес не менее патриотичную проповедь после литургии в Александро-Невском скиту вблизи Переделкино.

По его словам, необходимо утверждать не только «общность культуры, духовной традиции, исторической судьбы, но и единство веры всех восточно-славянских народов».

Патриарх убежден, что попытки расколоть «единый народ исторической Руси и посеять ненависть к нашему общему прошлому» происходит от «антихристианских побуждений» и желания «поработить людей, сделать исключительно субъектами глобального рынка и потребителями материальных благ».

В качестве подтверждения своих слов он привел в пример ситуацию на Украине.

Служитель церкви считает, что истоки агрессии Запада по отношению к России стоит искать «в духовной инаковости» — отличии от западно-европейской цивилизации. Бороться с нападками можно только на основе «следования Божественной воли, а также сохранения внутреннего единства общения, на любви к Богу и друг к другу».

25 октября Кирилл обозначил несколько ценностей, которыми нужно дополнить Стратегию нацбезопасности России Среди них – «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность». Он считает не совсем правильным ставить после высшей ценности – «жизни» – «заимствования из западноевропейской философии»: «достоинство», «права и свободы человека».

«А что, до этих гуманистических идей <...> не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история? Она и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений», – сказал патриарх.

Кремль в ответ на это заявил, что сначала нужно провести «глубокое обсуждение» инициатив патриарха, так как его «посылы всегда носят очень глубокий, глубинный характер».

«Конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.