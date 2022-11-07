Ксения Собчак с Константином Богомоловым вернулись в Россию

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Как сообщают СМИ, в воскресенье она пешком перешла границу с Латвией и оказалась в Псковской области. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова, отказалась комментировать «Газете.Ru» информацию о возвращении дочери.

Пешком через границу

О том, что Ксения Собчак вернулась накануне в Россию, РИА Новости сообщили очевидцы. По их словам, она перешла границу в Псковской области, при этом ее сопровождал супруг – Константин Богомолов. Собчак заявила, что она «в большой беде» Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась о ситуации... 29 октября 18:56

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», — сказал очевидец.

Источник «Известий» также рассказал газете, что телеведущая вернулась в Россию. Собеседник издания подтвердил, что Собчак пересекла границу пешком.

Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, отказалась подтвердить «Газете.Ru» информацию о возвращении дочери.

«Я не комментирую никакие разговоры и слухи про дочь. Если у вас есть вопрос по моей работе, готова ответить», — сказала она.

Двойное гражданство

О том, что Собчак покинула Россию, стало известно 26 октября. Тогда источник рассказал «Известиям», что она пешком перешла границу Литвы с территории Белоруссии. Он уточнил, что Ксения Собчак воспользовалась пешим пунктом пропуска в Витебской области.

«Собчак пересекла границу Белоруссии и Литвы пешком. Одна, без ребенка», — заявил источник газеты.

Согласно его данным, перед отъездом Собчак купила несколько билетов на самолеты, вылеты были запланированы из аэропортов Внуково и Домодедово. Но регистрацию телеведущая не стала проходить.

Позже СМИ распространили видео, на котором журналистка переходит границу с Литвой.

На следующий день глава департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил в эфире радио Žinių, что Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Рената Литвинова поддержала уехавшую из России Ксению Собчак Актриса и режиссер Рената Литвинова в Telegram-канале поддержала Ксению Собчак, которая уехала... 30 октября 23:22

«Она находится в Литве, и, как гражданке Израиля с израильским паспортом, ей не нужна виза, она может ездить и оставаться здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем этот факт», — сообщил он.

Мать журналистки Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у дочери. Она отметила, что «Конституция РФ разрешает двойное гражданство». Также сенатор заявила, что Собчак «очень скоро» вернется в Россию.

Обыск и аресты

Собчак уехала из России в тот же день, когда стало известно, что в ее загородном доме проходят обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Согласно его информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье, где у телеведущей есть особняк.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что обыски у Собчак проходят по уголовному делу, возбужденному в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова о вымогательстве. При этом у самой журналистки нет никакого процессуального статуса.

Вечером Тверской суд Москвы поместил Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Они подозреваются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Согласно версии следствия, у Чемезова вымогали деньги за нераспространение компрометирующей информации в Telegram-канале «Тушите свет». Пост удалили после договоренности о выплате 11 млн рублей Суханову.

Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что не верит в виновность Суханова. Садальский заявил, что Собчак вправе заявить в полицию на Канделаки после публикации ее израильского паспорта Шоумен Станислав Садальский в своем Telegram-канале заявил, что Тине Канделаки может грозить уголовная... 31 октября 02:01

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — заявила она.

Телеведущая также предположила, что это — «облава» на ее редакцию — «последнюю свободную редакцию в России».

28 октября источник РБК сообщил, что Собчак не проходит фигурантом по уголовному делу о вымогательстве. В тот же день в правоохранительных органах подтвердили, что следователь МВД России отменил постановление о привлечении журналистки в качестве подозреваемой. По словам источника агентства, у нее статус свидетеля.

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева.

Согласно информации Telegram-канала Baza, Бигаева задержали 4 ноября. Сначала его вызвали на допрос в качестве свидетеля, но через несколько часов «следователь сообщил, что теперь его статус изменился на подозреваемого по статье «вымогательство». 5 ноября журналист был арестован до 24 декабря. Бигаев работал одним из администраторов и авторов канала «Тушите свет».