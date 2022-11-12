«Воспитатель кормила птиц». Как годовалая девочка сбежала в одном подгузнике из сада в Кирове

Днем 10 ноября во время тихого часа из частного детского сада в Кирове сбежала полуторагодовалая девочка. Ребенок в одном подгузнике шел по улице, где температура воздуха не превышала восьми градусов. Малышку спасли прохожие. Детсад закрылся, ответственного воспитателя уволили, а правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Босиком по тротуару

О побеге полуторагодовалой девочки из частного детского сада в Кирове сообщил Telegram-канал Baza. К посту также был прикреплен видеоролик, на котором видно, как практически голая малышка идет босиком по тротуару. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

Девочка могла выйти из здания садика во время тихого часа, рассказали каналу сотрудники. Согласно информации Baza, одна из воспитателей, уложив детей, вышла на улицу и забыла закрыть дверь. Проснувшись, ребенок ушел вслед за ней. При этом, вернувшись, воспитатель не заметила пропажу малышки.

На видеоролике в какой-то момент гуляющую девочку замечает курьер, который проезжал мимо на велосипеде. Он остановился, вскоре к нему и ребенку подошла пожилая женщина. Они с курьером о чем-то договорились, после чего мужчина взял малышку на руки и пошел за пенсионеркой.

Как уточнила Baza, женщина – местная жительница, курьер отнес девочку к ней в квартиру. После этого они вызвали скорую и полицию.

«Сейчас со здоровьем девочки все хорошо. При этом отец ребенка считает, что девочку могли специально выставить на улицу в качестве наказания. Воспитатели же заявляют, что подобных наказаний они не практикуют», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал RT уточнил, что девочка отсутствовала в саду как минимум час, но сотрудники ее не хватились. Сейчас ребенка уже передали родителям.

Согласно данным РЕН, в тот день температура воздуха не поднималась выше восьми градусов.

Директор детского сада заявила Telegram-каналу Shot, что воспитатель вышла на улицу «покормить птиц после того, как уложила детей спать», но забыла закрыть дверь. При этом малышка часто просыпается во время тихого часа и начинает искать воспитателя.

Доследственные проверки

Губернатор Кировской области Александр Соколов написал в своем Telegram-канале, что «шокирован» историей, приключившейся в детском садике. Согласно его данным, все произошло на улице Чапаева, где индивидуальный предприниматель организовал группу по присмотру за детьми «в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность».

«В тот день в группе были три ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно. Сейчас компетентные органы проводят проверку этой частной группы. Действия (или бездействие) ответственных за присмотр детей должны получить должную оценку в рамках российского законодательства», — написал чиновник.

Он также обратился к «правоохранителям и профильным ведомствам» с призывом проверить «все подобные учреждения».

«Это наши дети, нельзя создавать для них необоснованные риски. Со своей стороны, хочу сказать слова благодарности курьеру, который не проехал мимо девочки. Помог, вместе с женщиной из соседнего дома, вызвали скорую. Главное – человеческое отношение к ближним», — заключил Соколов.

Прокуратура и следственный комитет Кировской области начали проверку случившегося, об этом сообщается на сайтах ведомств. Прокуратура проверяет «соблюдение законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», ситуацию взял на личный контроль прокурор области.

А в следственном комитете проверяют, есть ли «факты возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Закрытие садика

Директор частного детского сада «Маленькая страна» Любовь Бакина, откуда сбежала девочка, заявила «Газете.Ru», что после инцидента решила закрыть учреждение.

«На данный момент все у нас проверяется. Воспитатель не работает, он уволен. Садик тоже будет закрыт, это не минутное дело все. Я сама приняла такое решение. Очень нехорошая ситуация произошла, дальше работать в этой сфере не планируем», — сказала она.

Женщина уточнила, что приехала в учреждение, когда там уже была машина скорой помощи и комиссия по делам несовершеннолетних.

«У девочки все хорошо. Ее забрали родители, «скорая» ее осмотрела. Все хорошо у нее было. Конечно, вся эта ситуация очень неприятная и из ряда вон выходящая. Сейчас будем проверять это все», — заключила Бакина.