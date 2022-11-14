«Привезли ребенка и отдельно пальчик в пакетике». Что произошло в школе под Иркутском

Четырнадцатилетнему мальчику из села Новожилкино в Усольском районе Иркутской области в школе оторвало палец дверью. Мать ребенка подала на учебное заведение в суд. Она жалуется, что сына травят в классе, учителя в курсе происходящего, но ничего не делают. Одноклассники настаивают, что школьник лишился пальца по своей вине. Что известно об инциденте – в материале «Газеты.Ru».

Ампутация фаланги дверью

В школе села Новожилкино в Усольском районе Иркутской области 14-летнему мальчику оторвало средний палец на левой руке, когда его одноклассник неудачно захлопнул дверь, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент произошел еще весной. Мать школьника пожаловалась журналистам, что ее сына травят одноклассники, учителя знают об этом, но ничего не делают. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

По словам матери, мальчик нашел медсестру только через час после произошедшего, так как она была в столовой. За это время школьники «палец практически растоптали», а педагоги не поместили оторванную конечность в лед, а просто положили в пакет.

«Привезли моего ребенка (в больницу. – Газета.Ru) и отдельно привезли пальчик в пакетике целлофановом. То есть произошла травматическая ампутация фаланги среднего пальца левой руки», — рассказала мать школьника.

Она уточнила, что оторванную фалангу пришили, а на следующий день она приехала в больницу поговорить с врачом, который провел операцию.

«Он объяснил, что неправильно была оказана первая медицинская помощь. Что оторванный палец был очень загрязнен, поэтому, может быть, он не приживется. Так и случилось. 7 марта эту фалангу пальца все-таки пришлось ампутировать, потому что она не прижилась», — рассказала женщина.

Она пожаловалась, что из-за травмы сын больше не может заниматься спортом. По ее словам, после наркоза появилась одышка, поэтому «отпадает легкая атлетика». Мальчик также не может заниматься боксом, так как пострадавший палец постоянно болит.

Мать добавила, что одноклассники школьника шутят над ним в социальных сетях и создают мемы. Травма мальчика не вызвала у них сочувствия. Учителя в курсе происходящего, но не вмешиваются.

На сайте Следственного комитета по Иркутской области в понедельник появилось сообщение, что в Усольском районе начата доследственная проверка. В заметке говорится, что о произошедшем с 14-летним мальчиком следователи узнали из СМИ. Уточняется, что сотрудники СК проверяют, есть ли в произошедшем признаки преступления по статье «халатность».

«По результатам проверки следователями СК будет принято процессуальное решение. Действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении. В Томске годовалому мальчику оторвало пальцы мясорубкой В Томске врачи пришили годовалому мальчику пальцы, которые были отрезаны мясорубкой. Об этом сообщает... 02 сентября 15:32

Судебное разбирательство

Мама мальчика заявила «Газете.Ru», что пытается привлечь школу к ответственности через суд, во вторник должно быть принято финальное решение.

«После последней, третьей операции 3 ноября, сын вышел в школу. Но сегодня, после выхода репортажа, началась травля со стороны учеников школы. Ребенка забрала из школы. В данную школу сын не хочет ходить. Решаем вопрос о переводе. Пытаемся взыскать компенсацию, если получится», — сказала женщина.

По ее словам, школа отрицает свою вину. С женщиной «никто не связывался, никто не извинился, даже родители и мальчик, по чьей вине» школьник лишился пальца.

«Как будто это синяк или царапина, которая сама пройдет. Делают виноватым моего сына, пишут гадости (дети. – «Газета.Ru»)», — возмущается мать.

Адвокат пострадавшего Сергей Калиновский сказал «Газете.Ru», что мальчику предстоит реабилитация. Вне зависимости от того, поменяет он школу или нет, семья хочет добиться «элементарных человеческих извинений со стороны» учебного заведения.

«Иск заявлен о моральном вреде – да, действительно школа здесь понесла свою ответственность. Моральный вред – это и есть денежная компенсация. В Следственный комитет и органы полиции мы обращались. Толком разъяснений мы от них не получили, никакой поддержки», — рассказал адвокат.

Он считает, что нынешняя проверка начата только потому, что дело получило резонанс в СМИ.

«Школа так себе настроена, если честно. Я сегодня разговаривал с директором, я в небольшом шоке. Сегодня мальчика мы реально оттуда забирали <…> Если бы был учебный процесс поставленный, все было бы хорошо. Но главное, что директор не отрицает вины своей», — отметил Калиновский. Россиянке оторвало руку на хлебокомбинате в Тюмени В Тюмени работница одного из хлебокомбинатов лишилась кисти руки. Об этом сообщает пресс-служба... 18 августа 18:37

Он отметил, что семья мальчика не настаивает на увольнении директора, но хочет, чтобы, если «будет доказана ее вина», то «она должна понести соответствующее наказание» «в рамках закона».

Что говорят одноклассники

Одноклассники пострадавшего настаивают, что мать школьника неправильно изложила факты. Они пишут в соцсетях, что ребенка не травили. Но, по их словам, в классе «начались проблемы», как только мальчик в него пришел. Как написала одна из школьниц на странице «Инцидент. Иркутск» «ВКонтакте», «не следил за своими выражениями, даже в присутствии взрослый людей, постоянно дрался, был виновником множества конфликтов».

По ее словам, после произошедшего с пальцем фалангу «положили в холод моментально», «скорая» была вызвана сразу», а «учителя делали все возможное, чтобы ему помочь».

«Ему очень много раз было сказано не носиться по школе, он не слушал. По итогу, балуясь с дверями, он сам себе прищемил палец и оторвал его», — написала девочка.

Другие одноклассники заявили, что «прежде чем искать медсестру, он бегал по школе и показывал всем свой палец, смеялся и шутил».

«Мы играли в догонялки <…> Он как-то палец запихал в дверь и пнул ее ногой – в итоге оторвало конечность», — рассказал одноклассник мальчика.

Школьники также настаивают, что медсестра не была час в столовой, а «прибежала меньше, чем через две минуты» после произошедшего.