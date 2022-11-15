«Это не сценарий конца света». Население Земли достигло 8 млрд человек

Население Земли всего за 12 лет увеличилось с семи до восьми миллиардов человек, сообщили в Организации Объединенных Наций. Там отметили, что наибольшую роль в пополнении популяции сыграли страны Азии и Африки. Эксперты считают, что через 14,5 лет на планете будут жить уже девять млрд человек.

Усилиями Азии и Африки

Население Земли во вторник достигло восьми миллиардов человек, сообщается на сайте ООН. «Полиция бежала. От мародеров защищались плетками и ножами» Вывод о том, что поводом для волнений в Египте в 2011 году стало затянувшееся 30-летнее... 14 ноября 17:08

«Рост нашего населения является свидетельством достижений человечества, включая сокращение бедности и гендерного неравенства, достижений в области здравоохранения и расширения доступа к образованию. Это привело к тому, что больше женщин пережили роды, больше детей пережили свои ранние годы и десятилетие за десятилетием живут дольше и здоровее», — говорится в сообщении.

При этом в ООН отметили, что на то, чтобы население увеличилось с семи до восьми миллиардов, потребовалось около 12 лет — примерно за то же время оно увеличилось с шести до семи млрд. Согласно прогнозам экспертов организации, через 14,5 лет на планете будут жить уже девять млрд человек.

«Согласно прогнозам, численность населения мира достигнет пика в 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах и останется на этом уровне до 2100 года», — считают эксперты.

Они также отметили, что половина из восьми млрд человек появились на свет благодаря «демографической экспансии Азии». На втором месте по прибыли населения расположилась Африка. Всего в пополнении популяции человечества сыграли основную роль 10 стран, в числе которых — Индия, Китай и Нигерия.

«Африка и Азия будут стимулировать рост населения, пока в 2037 году не будет достигнуто 9 миллиардов человек», — полагают специалисты.

«Зияющая пропасть»

«Если мы не преодолеем зияющую пропасть между имущими и неимущими во всем мире, мы создадим 8-миллиардный мир, наполненный напряженностью и недоверием, кризисами и конфликтами», — приводятся на сайте ООН слова генсека организации Антониу Гутерриша.

В ООН отметили, что «резкое неравенство в ожидаемой продолжительности жизни» указывает на «неравный доступ к медицинскому обслуживанию, возможностям и ресурсам», а также на присутствие в мире «насилия, конфликтов, нищеты и плохого состояния здоровья».

Эксперты всемирной организации констатируют, что показатели рождаемости варьируются от страны к стране — в некоторых государствах население быстро растет, а в других — сокращается.

«Дискриминация, бедность и кризис, а также политика принуждения, нарушающая репродуктивные права женщин и девочек, делают услуги и информацию в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая контрацепцию и половое воспитание, недоступными для слишком многих людей», — полагают в ООН. Генсек ООН назвал последние восемь лет самыми теплыми за историю наблюдений Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Земля посылает нам «сигнал бедствия», последние восемь... 06 ноября 16:38

В организации считают необходимым «систематически устранять барьеры, основанные на гендере, расе, инвалидности, сексуальной ориентации или миграционном статусе, которые мешают людям получать доступ к услугам и возможностям, необходимым им для процветания».

При этом представители ООН настаивают, что политики не имеют права «диктовать» гражданам, когда им заводить детей. Хотя демографические тенденции в свою очередь могут «определить политический выбор, который мы делаем как общество».

«На сегодняшний день миллионы людей продолжают жить в нищете и страдают от голода и недоедания, не имеют доступа к здравоохранению и социальной защите и не могут получить качественное начальное и среднее образование. Женщинам во всем мире по-прежнему отказывают в основополагающем праве принимать решения относительно своего тела и будущего, и мы наблюдаем тревожный откат назад прогресса в области прав женщин во многих странах», — констатировали в ООН.

Несмотря на это, во всемирной организации считают, что достижение популяции в восемь млрд человек — «это история триумфа».

«Это история успеха, а не сценарий конца света. Наш мир, несмотря на его проблемы, — это мир, в котором <…> живут больше людей, чем когда-либо в истории», — заявила исполнительный директор фонда ООН в области народонаселения Наталья Канем.