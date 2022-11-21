Глубокая переработка: как в Архангельской области продвигается мусорная реформа

После громкого мусорного скандала в Архангельской области вокруг строительства вблизи железнодорожной станции Шиес полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) регион прошел отбор Минприроды России для предоставления бюджетной субсидии по проектам строительства современных мусоросортировочных комплексов. О том, какую роль в реализации мусорной реформы в области играет региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор», – в материале «Газеты.Ru».

В конце октября стало известно, что почти 2 миллиарда рублей планируется инвестировать и в экологию Поморья. После закрытия два года назад скандально известного строительства полигона в районе Шиес, который, как многие считали, единственный мог решить в регионе проблемы с утилизацией мусора, победителем конкурсного отбора Минприроды России стал проект Архангельской области по строительству мусоросортировочного комплекса в Коряжме. Область получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета, а с учетом региональной составляющей стоимость всего проекта составит 1,8 млрд руб. «Сейчас мы находимся в стадии заключения соглашения между Минприроды России и правительством Архангельской области, – подчеркнул заместитель председателя областного правительства Евгений Автушенко. – Проект прошел государственную экспертизу и соответствует всем нормам экологического законодательства».

Сегодня в России обрабатывается 43% отходов, перерабатывается — 11%. По планам к 2030 году доля захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) должна сократиться до 50%. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами — важное направление нацпроекта «Экология» и заключается в преобразовании всей системы обращения с отходами в стране, – говорит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. – Планируется, что до 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза».

Инвестиции в мусор

Мусорная реформа в Архангельской области заработала с 1 января 2020 года, а право стать региональным оператором по обращению с ТКО сроком на 10 лет на конкурсе получило ООО «ЭкоИнтегратор». Компания сегодня работает в 21 районе и 7 городах областного значения, обслуживая свыше 1 млн жителей.

На первом этапе перед региональным оператором стояла задача наладить регулярный вывоз на всей территории области, сделав транспортировку ТКО законной и понятной для всех.

Сегодня мусор от жилых домов вывозится строго на лицензированные полигоны или площадки, имеющие статус «площадок временного накопления», где отходы будут накапливаться, а позже вывозиться на полигон.

Региональный оператор уже предложил правительству Архангельской области свое видение развития сферы обращения с ТКО. Внедрение новых технологий – основа всех предложений, озвученных «ЭкоИнтегратором» в рамках внесения изменений в Территориальную схему по обращению с ТКО. Кстати, минувшим летом компания стала членом Ассоциации «Чистая страна». Это крупнейшее в России объединение региональных операторов в сфере оборота ТКО.

Была озвучена и инвестиционная программа, рассчитанная до 2028 года. В инфраструктуру отрасли региона «ЭкоИнтегратор» планирует вложить 10 млрд рублей, что позволит создать комплексную систему обращения с ТКО, включающую в себя современные объекты обработки, отлаженный механизм транспортировки, а также производства по глубокой переработке отходов. Концепция также предусматривает замену площадок временного накопления объектами обработки ТКО, а именно пресс-компакторами, биореакторами для компостирования. Это позволит сократить объемы захороняемых отходов и увеличить долю переработки. В результате этой работы к 2024 году более 60% объема ТКО, вырабатываемого в регионе, будет направляться на переработку.

Работа по плану

По итогам 2022 года уже можно говорить о том, что показатели нацпроекта «Экология» в Архангельской области выполняются с опережением. С момента запуска мусорной реформы в регионе закуплено и установлено 9 тыс. современных контейнеров для ТКО (на 1 января 2002 года их было всего 700), дополнительно 1600 контейнеров для раздельного сбора мусора, приобретено более 120 единиц новых транспортных средств стандарта ЕВРО-5, доля населения, охваченного качественной услугой по обращению с ТКО составила почти 98%. А приход частного инвестора, инвестировавшего в реализацию нацпроекта собственные средства, позволил решить мусорную проблему без привлечения государственных средств.

В конце прошлого года «ЭкоИнтегратор» полностью обновил контейнерный парк в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Вместо принадлежащих администрациям старых металлических баков, пришедших в негодность, региональный оператор обеспечил города новыми пластиковыми контейнерами, отвечающими всем требованиям. Кроме этого, для работы в Няндоме «ЭкоИнтегратор» обновил транспортные средства. Также решены вопросы реконструкции контейнерных площадок под евроконтейнеры и установки дополнительных площадок.

Силами регионального оператора при поддержке регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса за почти три года деятельности в Архангельской области выявлено более 200 несанкционированных свалок. Из них ликвидировано уже 168 свалок. При обнаружении свалки определяется объем и состав отходов. А чтобы свалки не возникали стихийно снова, Регоператор совместно с Министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области закупает и устанавливает фотоловушки для фиксации фактов вывоза мусора на несанкционированные свалки.

Поддерживает «ЭкоИнтегратор» также инновационные разработки жителей Архангельской области. Так, на базе Технопарка Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова Артем Лазарев уже более трех лет создает дрон, который можно будет применять в работе полигонов для твердых бытовых отходов. «Есть потребность в таком летательном аппарате, который позволит нам мониторить противопожарную обстановку, – отмечает директор полигона Олег Пугин. – Есть необходимость мониторинга обстановки на полигоне по поводу заполнения карт ТБО, качества изоляционного покрытия, состояния подъездных дорог и так далее».

Кроме того, в мае прошлого года в Архангельске заработал новый мусоросортировочный комплекс. Разработаны проектно-сметная документация на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба и инвестиционные проекты по строительству трех мусоросортировочных комплексов в Архангельске, Коряжме и Няндоме.

Поехали в Коми

Работа «ЭкоИнтегратора» не осталась без внимания и в соседних регионах. Главу республики Коми Владимира Уйба заинтересовал опыт архангельской компании. Соглашение о сотрудничестве было подписано минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме.

Компания закупила 6,1 тыс. современных контейнеров для ТКО для замены устаревшего республиканского парка на территории более половины муниципальных образований. Приобретено 100 новых экологичных транспортных средства для оказания услуги транспортированию ТКО, проведена инвентаризация существующих мест накоплений отходов. «ЭкоИнтегратор» также предложил построить в Коми 15 новых инфраструктурных объектов по обращению с ТКО. Инвестиции компании только в строительство составят более 4 млрд. рублей. Причем реализация проектов планируется за счет средства компании, а также банка-партнера ПАО «Сбербанк России» на основании концессионных соглашений без привлечения бюджетных средств.

В июле 2022 года глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что мусорная реформа идет «с опережением»: рисков срыва нет. Но не во всех регионах дела идут гладко. Возможно, опыт таких компаний, как «ЭкоИнтегратор», можно использовать и в других проблемных регионах.