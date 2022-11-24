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Общество

«Это будет трагедия». Украине предрекли зиму без тепла и воды

Мэр Киева Кличко сообщил об отсутствии света у 70% жителей столицы

Обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари считает, что грядущая зима станет для Украины трагедией из-за отсутствия электричества и воды. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после вчерашних ударов России 70% жителей столицы остаются без электричества, а президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 11 областей страны полностью лишены света.

«Половина страны под снегом»

По мнению Фабрицио Казари, на местах ситуация для Киева складывается «драматично».

«Они (украинцы – «Газета.Ru») сообщают об уверенных победах, но половина страны уже лежит под снегом, без электричества и воды, а «всеобщая зима» только наступает: она сильно ударит в период с декабря по март, и тогда это будет трагедия», — написал журналист.

Казари также считает, что украинская армия «входит только в те районы, которые русские решают покинуть».

Он констатировал, что Россия сохраняет контроль над 25% территории Украины. При этом, уверен обозреватель, новые поставки Киеву вооружений «неприемлемы» «в условиях, когда резервные арсеналы различных армий НАТО уже пусты». Дефицит собственных вооружений и «высокая напряженность в отношениях с Россией» препятствуют «дальнейшей щедрости», заключил журналист.

Замерзающая столица

Накануне Россия продолжила обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые начала 10 октября. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что энергетики и специалисты «Киевводоканала» работали всю ночь, чтобы «восстановить жизнеобеспечение столицы».

Согласно его данным, им удалось вернуть водоснабжение на левом берегу Киева. Вскоре рабочие рассчитывают восстановить его и на правом.

«70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы», — отметил градоначальник.

Накануне он сообщил в своем канале об отключении света и приостановке водоснабжения по всей столице из-за российских обстрелов.

22 ноября в интервью Bild Кличко заявил, что Украину ждет «худшая зима со времен Второй мировой войны». По его словам, миллионы людей живут без электричества и отопления по несколько часов, а зимой температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов.

По мнению мэра, президент России Владимир Путин «хочет добиться того, чтобы люди бежали из столицы».

«Мы также должны подготовиться к худшему сценарию. Он настанет, если произойдет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда придется эвакуировать часть города, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко», — сказал Кличко.

Он рассказал журналистам издания, что из-за российских ударов по объектам инфраструктуры на улицах города не работают фонари, в домах люди пользуются фонариками. Без энергоснабжения в городе ограничено водоснабжение и отопление, лифты больше не работают.

«Мы должны отключать электричество каждые несколько часов в отдельных районах, иначе система будет перегружена», — пояснил градоначальник.

Он заключил, что от этого никто в Киеве «не собирается умирать или бежать», «замерзшие и без света» люди «становятся только злее и решительнее» и не будут «оказывать давление на Зеленского, чтобы он сдался».

«Мы все делаем, работаем круглосуточно. Мы не собираемся просто забирать свои вещи и бежать на Запад», — подчеркнул Кличко.

«Пункты несокрушимости»

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что по всей стране заработали более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» — мест, где людям оказывают базовые услуги из-за отключения электроэнергии.

Пункты работают круглосуточно при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях МЧС, посетить их можно бесплатно. Там можно узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Кроме того, «пункты несокрушимости» оснащены водой, светом, мобильной связью и интернетом.

«Сегодня мы разворачиваем по всей стране «Пункты несокрушимости», чтобы поддержать наших людей, чтобы дать тепло, электричество и связь <…> По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — написал Зеленский

Он отметил, что, когда получал вечерние отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей Украины имели отметку «вся область без электричества».

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