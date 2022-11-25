Нуждающимся можно помочь: эксперты предлагают улучшить жизнь россиян через фудшеринг

Около 31% россиян тратят более половины доходов на продовольствие, а 78% потребителей отмечают увеличение трат на продукты питания. Еще 68% полагают, что через полгода покупать продукты питания с точки зрения финансов станет еще труднее. На сегодняшний день в структуре трат потребителей 48% составляют товары FMCG, причем годом ранее этот показатель был меньше на 3 п.п. Такие данные представила ЦСП «Платформа» во время дискуссии, прошедшей на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР) при поддержке ESG-Альянса и X5 Group. Главными темами обсуждения стали меняющаяся социальная роль бизнеса, усиление запроса общества на поддержку и новые инструменты помощи.

На этом фоне усиливается значение социальных программ бизнеса и это отмечают опрошенные: по сравнению с прошлым годом, доля тех, кто считает, что компании «проявляют ответственность перед обществом», увеличилась на 22 п.п. и составила 46%.

По словам основателя ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, наиболее известными среди потребителей форматами оказания помощи становятся социальные скидки, продуктовая помощь и проекты поиска пропавших людей. При этом сборы средств имеют скорее негативную характеристику, поскольку до сих пор устойчиво воспринимаются как один из инструментов мошенничества.

Возможные решения

Как отмечают эксперты, фудшеринг (от англ. food share — «делиться едой») мог бы стать еще одним масштабным направлением оказания продовольственной помощи. В России ежегодно направляется на утилизацию более 17 млн тонн продуктов без учета потерь на всех этапах производства, хотя значительную часть можно было бы спасти и использовать в благотворительных целях.

По словам участников дискуссии, хватило бы всего 1,2 млн тонн спасенных продуктов, чтобы помочь большинству нуждающихся. О необходимости «спасения» еды говорят и сами потребители - 90% опрошенных в рамках исследования полагают, что продукты с истекающим сроком годности нужно использовать, а не утилизировать. 57% при этом отмечают, что и сами покупают продукты с истекающим сроком годности.

Некоторые компании в России уже развивают передачу ряда категорий продуктов благотворительным фонда за 1-2 дня до окончания срока. По результатам пилотного проекта Х5 Group, запущенного в нескольких «Пятерочках» и «Перекрестках», в месяц в одном магазине удается спасти около 120-180 кг хлеба, который волонтеры Банка еды «Русь» и АНО «Фудшеринг затем передают нуждающимся людям.

Однако для бизнеса до сих пор существует несколько налоговых барьеров: компании продолжают платить НДС на такие товары в том объеме, как если бы они эти продукты продали в магазине и заработали на этом, а не отдали в качестве помощи. Как отметили в АНО «Фудшеринг», утилизация товаров обходится компаниям в 2-3,5 раза дешевле, чем благотворительная передача. Таким образом, масштабы развития фудшеринга в России сильно ограничены, проекты реализуются в качестве «доброй воли» бизнеса. А общая инфраструктура и поддержка со стороны государства могли бы существенно ускорить развитие этого направления, что в текущих условиях может стать серьезной поддержкой для определенных групп населения.

Все, что касается фудшеринга, требует координации не только внутри цепочек, но и со стороны регулятора. Участники дискуссии надеются, что необходимые регуляторные ограничения будут сняты, тем более важность направления отмечают и в ведомствах.

«У нас, как правило, социальная политика воспринимается в модели донор-реципиент. Кто-то дает ресурс, кто-то его получает. Мне кажется, разработка партнерских проектов, где связка донор-реципиент разрушается и выстраивается более сложная комбинация, она очень важна, она может расширить фокус социальной политики. В ряде случаев компаниям просто не хватает моделей, которые они могут масштабировать внутри своего контура», — отметил Алексей Фирсов.