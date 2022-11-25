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Общество

«Тварь, тебе не жить». Многодетная мать из Казани избила и выставила на балкон полураздетую дочь

В Казани мать избила полуторагодовалую дочь на камеру, чтобы отомстить ее отцу

Многодетная мать из Казани избивала полуторагодовалую дочь, а затем выставила ее в легкой одежде на балкон. Видеозапись издевательств женщина отправила гражданскому супругу – таким образом она мстила ему за то, что он оставил семью. Против женщины возбудили уголовное дело и решают вопрос о лишении ее родительских прав.

Многодетная мать из Казани Евгения Артюхина жестоко избила дочь, выбросила ее на балкон и сняла все на видео — так она мстила ушедшему от нее отцу девочки, сообщило издание «Татарстан 24».

Ролик начинается словами женщины «тварь, тебе не жить», обращенными к полуторагодовалому ребенку.

«От тебя, единственный твой ребенок, на балконе замерзнет. И подохнет. Я ей устрою райскую жизнь, потому что ты такой. Не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой», — обращается женщина к отцу ребенка.

Перед тем, как выставить малолетнюю дочь на балкон, она несколько минут ее толкала и била, не обращая внимания на крики и плач.

«Сдохнет — похороню, на могилку будешь ходить», — говорит женщина за кадром.

34-летняя Евгения Артюхина — мать троих детей. «Татарстан-24» со ссылкой на соседей женщины пишет, что старшая дочь живет у бабушки. Также у Артюхиной есть четырехлетний сын с инвалидностью, а маленькую дочь она «недолюбливает и регулярно избивает» с тех пор, как от нее ушел отец этой девочки. По предварительным данным, отец ребенка ранее был судим. 

Первыми на происходящее обратили внимание соседи, а затем и отец ребенка. Соседи написали заявлению в полицию. Младших детей забрали в городскую больницу №18, а прокуратура начала проверку.

«В данный момент все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок находится у бабушки, двое других – под присмотром в больнице. Сама девочка, к счастью, не получила никаких травм», – рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев

По итогам проверки против женщины возбудили уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». В МВД рассказали журналистам, что женщина «сочла себя оскорбленной уходом своего гражданского мужа и решила ему отомстить, отправив видео избиения его дочери».

Как пишет портал «Смотрим», Евгению уже дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а несколько месяцев назад семью поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Лишение родительских прав

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец сообщила изданию «Подъем», что сейчас решается вопрос о лишении Артюхиной родительских прав.

«Отделом опеки осуществляется сбор материала для лишения матери родительских прав… Следственными органами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала она.

Омбудсмен рассказала, что в отношении другого ребенка женщину уже лишили родительских прав.

«Старший ребенок проживает не с ней, а двое других — девочка и ребенок-инвалид — были доставлены в больницу. Врачи говорят, что состояние удовлетворительное, следов побоев не обнаружено», — рассказала Волынец.

Омбудсмен подчеркнула, что «никакого нет ни оправдания, ни прощения таким родителям».

«Мы, когда прислали нам эту информацию, были, конечно, потрясены. В очередной раз это самое настоящее сведение счетов со своим партнером (муж он или сожитель – это пока выясняется) и использование детей», — сказала Волынец.

Она заверила, что направила запрос по ситуации в МВД.

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