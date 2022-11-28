Употребила наркотики и села за руль. Новые подробности смертельного ДТП в Москве

Вечером 27 ноября в Москве 37-летняя женщина на автомобиле Kia не справилась с управлением и на большой скорости выехала на тротуар, где в это время находилась мать с двумя детьми. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. Выяснилось, что виновница смертельного ДТП была в состоянии наркотического опьянения. Перед тем как сбить пешеходов, она столкнулась с трамваем. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Женщина на кроссовере Kia Sportage сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, женщина-пешеход и ее сын погибли на месте.

«В воскресенье вечером водитель автомобиля Kia не справился с управлением на улице Свободы, 12 и наехал на пешеходов, в результате чего женщина погибла», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В результате ДТП погиб старший ребенок. Десятимесячная девочка в коляске осталась жива, ее экстренно госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, за рулем Kia находилась 37-летняя Наталья Украинская. На кадрах, записанных камерами видеонаблюдения видно, что автомобиль перевернулся после столкновения. Водитель получила травмы различной степени тяжести.

Издание «МК» сообщило, что незадолго до аварии женщина выехала на трамвайные пути и столкнулась по касательной со стоявшим на соседних путях трамваем. Однако после этого она не остановилась, а продолжила движение по путям. Через некоторое время машину занесло, она вылетела на тротуар и совершила наезд на пешеходов.

Водитель сказала полицейским, что во время движения ей стало плохо и она потеряла сознание, пишет KP.RU. При этом очевидцы, которые оказались на месте аварии, заявили изданию, что женщина сама вышла из машины и все время находилась рядом.

Наркотики и ужесточение наказания

В прокуратуре Москвы рассказали, что виновница ДТП в момент аварии была в состоянии наркотического опьянения.

«Предварительно, женщина, перед тем как сесть за руль авто, употребила наркотики из каннабиноидной группы», — рассказал агентству РИА Новости источник в силовых структурах.

Если до результатов экспертизы женщине грозило до семи лет заключения, то теперь — до 15 лет тюрьмы, а ее действия квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 264 УК РФ. Уголовное дело передали в столичный главк Следственного комитета.

«В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и судом с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Не уворачивалась от столкновения

Житель Москвы Андрей, ставший очевидцем происшествия, рассказал «Газете.Ru», что водитель точно не нажимала на газ. По его словам, автомобиль ехал как будто по накатанной — водитель и не пыталась увернуться от столкновения со столбами, стоящими на тротуаре.

«Газ она не нажимала, то есть машина как с горки катилась. Потом она с этого бордюра съезжает и сразу уходит направо на тротуар, где была эта женщина с маленькими детьми. Я их тоже хорошо видел, даже крикнул, чтобы она уходила, но она прям на месте остановилась», — рассказал Андрей.

По словам мужчины, машина шла ровно, «как будто человек, который был за рулем, отключился».

«Если бы женщина нажимала газ и отключилась, то машина бы с ускорением пошла, но здесь она была по накатанной. Скорость, боюсь соврать, была 40-50 км/ч», — сказал он.

Андрей отметил, что старший ребенок после ДТП еще подавал признаки жизни, а мать «уже не дышала».

«Мать с одной стороны от машины лежала, а ребенок с другой, — сказал он. — Скорая быстро приехала, мальчишку, который лежал в сугробе, забрала сразу. Его никто не трогал. Очевидцы пытались приподнять, но потом кричали, чтобы его оставили. А девчонку откачивали минут 15».

По словам Андрея, сначала водитель не поняла, что случилось, а после того, как очевидцы рассказали ей, у нее началась истерика. «Ливан теперь самостоятельным государством не является» Ливан находился на периферии Арабской весны. По сравнению с соседями, на первый взгляд... 28 ноября 12:09

«Алкоголя никакого не чувствовалось запаха. Она была нормальная, на ногах стояла. Я ее спрашивал, употребляла ли она что-то, она говорила «нет». Единственное, я ее спросил, есть ли кто еще в машине. Она сказала, что есть маленькая собака. Ребята заглядывали в машину, и спасатели потом приехали – никакой собаки там не было», — рассказал мужчина.

Он предположил, что про собаку-тойтерьера водитель сказала в шоковом состоянии.