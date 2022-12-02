«Почта Банк есть везде». Почему банк продолжает открывать в России новые отделения

В настоящее время количество клиентских банковских офисов во всем мире стремительно сокращается – финансовые учреждения уходят в онлайн, при этом часто теряя клиентов. А привлечь новых становится все сложнее. Но Почта Банк, параллельно с онлайн-банкингом, уверенно продолжает открывать по стране новые офисы, постоянно увеличивая клиентскую базу. 30 166-ой точкой обслуживания на территории России стал его новый флагманский клиентский центр в подмосковных Мытищах, где на сегодняшний день каждый пятый горожанин уже является клиентом Почта Банка. В причинах такой популярности разбирался корреспондент «Газеты.Ru», посетивший торжественное открытие нового клиентского центра банка и пообщавшийся с его сотрудниками и жителями Мытищ.

Располагает к живому общению

Новый флагманский центр Почта Банка открылся на одной из центральных улиц города, на первом этаже ТЦ «Айсберг», рядом с самым знаковым местом в Мытищах – памятником первому российскому водопроводу, построенному именно здесь. Это один из трех развиваемых банком форматов присутствия по всей стране — флагманский, когда клиентские центры открываются на наиболее оживленных улицах крупнейших городов России и где доступен самый полный комплект банковских услуг.

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Но самая большая сеть банка удобно расположилась непосредственно в отделениях почтовой связи – ближе к жителям. Здесь консультируют и оказывают банковский услуги либо сотрудники банка, либо работники Почты России, с которыми банк заключает агентский договор.

Дизайн нового офиса в Мытищах стильный и яркий, при этом за счет пастельных тонов, удачных световых решений и отсутствия, как и во всех отделениях Почта Банка, каких-либо перегородок атмосфера создана комфортная, располагающая к общению клиентов со специалистами. А различные цифровые устройства – большой экран, планшеты на всех столах и вертикальная диджитал-стойка – дополняют картину.

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Сотрудники нового клиентского центра рассказали корреспонденту «Газеты.Ru», что здесь можно проконсультироваться и получить полный набор услуг и сервисов банка: открыть сберегательный счет, депозит, перевести пенсию, взять кредит, снять наличные средства с карты или пополнить ее, оформить банковский перевод и подтвердить учетную запись на портале Госуслуги.

Экологичность здесь не пустые слова: по словам сотрудников, документы и чеки не печатают, а все необходимое клиенты подписывают простой электронной подписью. Кроме того, недавно Почта Банк и Почта России запустили технологию единой простой электронной подписи, которая предоставляет доступ к удаленным услугам и банка, и почты, достаточно только ввести одноразовый код из СМС.

«Мы создаем теплую атмосферу»

В клиентских центрах банка отсутствует электронная очередь, здесь предпочитают живое общение.

«Хотя очереди, конечно, бывают, но мы умеем справляться, - рассказала сотрудница нового офиса Татьяна. — Мы создаем теплую атмосферу для клиентов, а для привлечения клиентов у нас есть вкусные и конкурентноспособные продукты, причем, для любой возрастной категории, даже для молодежи».

Виктория, еще одна сотрудница мытищинского отделения, так объяснила растущую популярность банка: «Мы находимся очень близко к клиентам и ориентированы на качественный сервис. У нас есть продукты и услуги для всех – от молодежи до людей старшего возраста».

«Еще одна точка притяжения»

Выступая на торжественном открытии клиентского центра, управляющий областным центром Почта Банка Виталий Забродин сообщил, что банк работает в Мытищах с 2018 года, сегодня здесь пять точек обслуживания, и совсем недавно в Мытищах банк перешагнул отметку в 50 тысяч клиентов, то есть уже каждый пятый житель городского округа выбрал Почта Банк. Виталий Забродин уверен, что новое отделение станет еще одной точкой притяжения, а количество клиентов увеличится.

Директор дивизиона «Москва» Почта Банка Дмитрий Леонов считает, что залог успеха - параллельное развитие онлайна и офлайна и их оптимальное сочетание, когда каждый клиент может выбрать наиболее удобный для себя способ взаимодействия с банком в конкретной ситуации. Несмотря на стремительную цифровизацию, по его словам, людям по-прежнему важно иметь возможность прийти в отделение банка и «получить живое общение с консультантом».

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С ним согласна и начальник Управления социально экономического развития городского округа Мытищи Татьяна Поводова, которая в своем выступлении подчеркнула важность того, «банк поддерживает личное общение клиентов с сотрудниками, а то все цифры да цифры».

Художник-иллюстратор Полина Грицкова, которая и стала юбилейным 50-ти тысячным клиентом банка в Мытищах, рассказала, что по совету друзей, постоянных клиентов Почта Банка, оформила карту «Вездедоход», чтобы три месяца получать кэшбэк 10% при покупке продуктов. «Здесь хорошие сотрудники, плюс, мне кажется, Почта Банк есть везде, мне очень удобно», — сообщила она.

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В подарок к открытию нового отделения Полина нарисовала картину песком. Гости посмотрели ее видеоролик в технике песочной анимации — из горстки песка на экране появился сначала лес, потом припорошенная снегом избушка, а затем и логотип Почта Банка.

На этом сюрпризы не закончились: гости отделения поиграли в веселую викторину и проверили свои знания о банке и истории Мытищ. Игроки не ударили в грязь лицом: картину «Чаепитие в Мытищах близ Москвы» написал Василий Перов, а название города происходит от слова «мыт» — торговая пошлина.

«Рядом с домом, с господдержкой и поговорить по-человечески»

Практически сразу же после церемонии открытия в новом офисе банка стали появляться первые клиенты. Молодой человек, который привел бабушку, представился Андреем и, пока она общалась с сотрудником, рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что стал клиентом Почта Банка полгода назад, после того, как открыл Пушкинскую карту. А потом, по его словам, и бабушку сагитировал.

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«Она, хоть и обманутая лопнувшими банками неоднократно, согласилась сразу, и пока ей все нравится. Для нее главное – рядом с домом, с господдержкой и поговорить по-человечески можно с сотрудниками при желании, они отзывчивые», - объяснил он.

На данный момент всего в Москве и области действует более 1800 различных точек обслуживания клиентов, свыше 600 банкоматов Почта Банка. А терминалы, где жители близлежащих домов могут снять наличные, пополнить карту и оплатить почтовые услуги установлены более чем в 4400 отделениях почтовой связи. Почта Банк имеет масштабную, а главное, очень сильную региональную сеть - более 30 тысяч точек по всей стране, причем, большая часть из них как раз приходятся на сельскую местность и небольшие города.

close 100% Павел Ткачук

Почтовые отделения в России есть даже там, где порой по близости нет ни одного магазина, и в этом уникальное преимущество Почта Банка и источник его потенциального роста. При этом клиент имеет возможность выбрать наиболее удобный для него способ взаимодействия с банком и получить консультации как онлайн, так и неподалеку от дома. И, как показывают цифры (у банка уже более 21 миллиона клиентов по всей стране), все большему количеству потребителей банковских услуг в стране этот микс нравится.