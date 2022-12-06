«Дезертир, его ищут». В Новошахтинске мужчина обстрелял полицейских из автомата и скрылся

В Ростовской области мужчина в камуфляже открыл стрельбу по полицейским из пулемета, ранив 27-летнего сержанта, и скрылся. Mash называет стрелявшего «дезертиром», инцидент произошел в 10 км от границы ЛНР. Жителей просят не выходить на улицу. В городе закрыли детские сады, выезд из Новошахтинска тоже перекрыт. Полицейские получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами для поиска преступника.

В Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной одежде и балаклаве обстрелял группу полицейских, ранив одного из них, сообщили в пресс-службе главного управления МВД.

По данным ведомства, нападение произошло около полудня 6 декабря. Местные жители рассказали 161.RU, что слышали выстрелы в районе Новая Соколовка – это район Новошахтинска в 10 км от территории ЛНР.

«Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — сказали в МВД «Интерфаксу».

Как пишут Telegram-каналы «112», Baza и SHOT, мужчина открыл стрельбу из пулемета Калашникова, когда увидел троих сотрудников ППС. Полицейские были одеты в гражданскую одежду, пишет Baza. Они прочесывали местность в поисках 43-летней Оксаны Панченко, которая недавно пропала.

В результате стрельбы 27-летний сержант получил ранение в область таза, его госпитализировали.

«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Он добавил, что для оказания помощи пострадавшему из Ростовской областной клинической больницы направили бригаду сосудистых хирургов.

Telegram-канал Mash назвал стрелявшего дезертиром, который бежал со стороны Украины, а также сообщил о двух пострадавших полицейских.

«По предварительным данным, стрельба по полицейским велась из пулемета. Стрелявший, предварительно, дезертир, его ищут», — сказали агентству ТАСС в правоохранительных органах.

После перестрелки мужчине удалось скрыться — его ищут в городе и ближайших районах.

План «Сирена»

Полицейские из Новошахтинска получили приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами, сообщает Baza. В городе объявили план «Сирена» — там закрыли детские сады и школы, перекрыли дороги, а жителям города посоветовали быть внимательными и не выходить из дома.

«Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Задействован весь личный состав полиции Новошахтинска», — заявили в областном ГУМВД.

Силовики разыскивают мужчину ростом 180-190 см, одетого в камуфляж и вооруженного автоматом Калашникова.

Администрация Новошахтинска попросила жителей укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно задержать стрелка.

«В школах и детских садах города по указанию главы администрации города Новошахтинска усилены меры безопасности», — сообщили в пресс-службе мэрии агентству «Интерфакс».

Один из выездов из Новошахтинска перекрыли.

«Да. В районе Новой Соколовки», — подтвердили ТАСС во вторник в правоохранительных органах города. К месту происшествия стягивают силы полиции и Росгвардии.

«Везде информируют и пишут не выпускать детей из дома. Стоят сотрудники силовых ведомств, их очень много, полицейские машины ездят повсюду», — рассказала местная жительница Татьяна порталу Rostov.aif.ru.

На перекрытой дороге образовалась большая пробка.

«Перед мостом какой-то замес. Там вообще что-то лютое. Вон уже и со встречки лезут, вообще по барабану. Но что-то и встречка останавливается», — рассказал Telegram-каналу Baza очевидец, снявший на видео длинную пробку из автомобилей.

Администрация Новошахтинска заявила, что движение общественного транспорта в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский также приостановлено.

Новошахтинск расположен к северу от Ростова-на-Дону. Это ближайший город к границе Ростовской области и ЛНР, до осени 2022 года там находился пункт пропуска, отмечает портал 161.ru.