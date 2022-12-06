В Индонезии запретили секс вне брака. Это касается и россиян

Новый уголовный кодекс, принятый парламентом Индонезии, запретил секс вне брака. Наказание — лишение свободы на срок до одного года. Запрет распространяется в том числе на иностранных туристов. Полгода тюрьмы будет грозить за совместное проживание пары вне брака. Местный бизнес опасается, что новый кодекс негативно повлияет на туризм и приток иностранных инвестиций.

Парламент Индонезии ввел уголовную ответственность за секс и совместное проживание вне брака. Запрет будет распространяться и на иностранцев, в том числе на российских туристов, у которых пользуется популярностью остров Бали. Запрет зафиксирован в новом уголовном кодексе страны, который индонезийский парламент принял 6 декабря.

За секс вне брака (как добрачный, так и адюльтер) можно будет получить до года тюрьмы, за сожительство — до шести месяцев лишения свободы или штраф.

При этом заявить о «преступлении» смогут только близкие родственники (супруг(а), родители или дети нарушителя). Запрет не вступит в силу в течение следующих трех лет, пока разрабатываются руководящие принципы для применения уголовного кодекса.

Новый кодекс также запрещает пропагандировать средства контрацепции. Уголовная ответственность за аборты в нем сохраняется, однако допускаются исключения для ситуаций, когда беременность угрожает жизни матери или когда беременность стала результатом изнасилования.

«Мы гордимся тем, что у нас есть уголовный кодекс, который соответствует индонезийским ценностям», — заявил заместитель министра юстиции Эдвард Омар Шариф Харидж.

По его словам, обновление уголовного кодекса обсуждается с 1945 года, когда страна провозгласила свою независимость от Нидерландов.

Какие еще появились запреты

Помимо этого, в УК Индонезии вносят запрет на оскорбление президента и государственных органов. Также запрещается высказывать любые мнения, «противоречащие государственной идеологии Индонезии». Все индонезийские парламентарии приветствовали обновление уголовного кодекса, пишет CNN Indonesia.

Новый закон криминализирует:

— оскорбление президента и (или) вице-президента (за это можно получить до трех лет тюрьмы и штраф 200 млн индонезийских рупий — около 800 тыс. рублей по курсу на момент публикации). При этом такое деяние допустимо «в общественных интересах», то есть с целью критики власти;

— оскорбление государственных институтов (максимум 1,5 года лишения свободы, а если это повлекло беспорядки, срок могут увеличить);

— государственную измену (за госизмену с целью свержения правительства следует наказание до 12 лет лишения свободы, а если она привела к переходу всей Индонезии или ее части под власть другого государства, за это может наступить смертная казнь);

— организацию митингов без предварительного уведомления;

— распространение фейковых новостей (до шести лет лишения свободы и штраф 500 млн рупий (около 2 млн рублей), если дезинформация привела к беспорядкам);

— пропаганду атеизма. За богохульство можно получить пять лет тюрьмы, а за связи с прокоммунистическими организациями — до 10 лет. До сих пор УК запрещал только атеизм и отказ от религии. В стране по закону признаны ислам, католичество, протестантизм, индуизм, буддизм и конфуцианство. При этом в кодексе остается норма, предусматривающая тюремное заключение за «черную магию».

«Старый кодекс был голландским наследием… Он больше неактуален», — заявил Бамбанг Вурианто, глава парламентской комиссии, занимавшейся подготовкой нового кодекса.

В правозащитной организации Human Rights Watch указали, что принятие поправок нанесет «огромный удар по индонезийской демократии».

Что будет с туризмом

Местный бизнес переживает, что новый кодекс повлияет на туризм и приток иностранных инвестиций, пишет Reuters. Индонезия — популярное туристическое направление, а уголовная ответственность за секс вне брака может отпугнуть путешественников.

«Мы уверены, что новые положения заставят инвесторов пересмотреть вопрос об инвестировании в Индонезию», — заявила заместитель председателя Ассоциации работодателей Индонезии Синта Виджая Сукамдани.

Она также выразила мнение, что запрет внебрачного и добрачного секса «принесет больше вреда, чем пользы», особенно для сферы туризма.

Ранее власти Индонезии прогнозировали, что турпоток на остров Бали (самое популярное направление в стране) к 2025 году восстановится после пандемии и достигнет 6 млн.

Адвокат Лилия Патрик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что юристам и так затруднительно вытаскивать из местных тюрем нарушителей, а с появлением запрета на внебрачный секс работы прибавится.

«Из России туда едет большой поток туристов, молодые пары. Они фактически не женаты. Это может коснуться и граждан РФ. Если едет семейная пара без штампа в паспорте, возьмите нотариальную копию свидетельства о браке. Вытаскивать из тюрем Индонезии — непростая история», — сказала юрист.

Она посоветовала выбирать другие страны для совместного отдыха, если у пары нет штампа в паспорте.

Прокомментировали нововведения и в светском мире: телеведущая Ксения Бородина написала в своем Telegram-канале, что «Бали перестало быть сказочным».

Вторая попытка принять УК

Парламент Индонезии утвердил новый уголовный кодекс после трех лет обсуждения. В 2019 году власти собирались принять другую версию кодекса, которая вызвала недовольство в обществе и привела к протестам. На митинги вышли десятки тысяч людей. «Это напоминало не революцию, а массовый грабеж» Протесты в Сирии отличались крайней жестокостью. Она не была присуща восстанию с самого начала, но... 05 декабря 08:23

Reuters отмечал, что эти акции стали одними из самых масштабных с 1998 года — тогда протесты и беспорядки были спровоцированы экономическим кризисом и массовой безработицей и привели к отставке президента Хаджи Сухарто.

Секс вне брака запрещен в Афганистане, там за нарушение могут до смерти забить камнями. В Катаре за это «нарушение» можно попасть в тюрьму на 7 лет, а на публике запрещены даже объятия. Сексуальные отношения вне брака также являются преступлением в Саудовской Аравии и Тунисе.