«Это была самозащита». В Австралии задержали пророссийского блогера за драку со стариком

В Сиднее задержан пророссийский блогер Семен Бойков. По данным СМИ, известный под никнеймом «Австралийский казак» активист подрался с одним из участников митинга в поддержку Украины. Сам он заявил, что оттолкнул схватившего его человека, действуя в рамках самозащиты. Полицейские задержали 32-летнего блогера, который якобы напал на 76-летнего мужчину, получившего черепно-мозговую травму. Стычка попала на видео. «Газета.Ru» изучила историю «казака» из Австралии.

На проукраинском митинге в Сиднее полиция задержала видеоблогера Семена Бойкова, известного своими пророссийскими акциями и заявлениями. Как сообщает газета The Canberra Times,

«Австралийский казак» (Бойков публикует видео под никнеймом Aussie Cossak) был задержан после драки с одним из демонстрантов.

«76-летний мужчина якобы подвергся нападению во время запланированной акции. <…> Пожилой участник митинга был госпитализирован с травмой головы во время инцидента», — говорится в материале.

Митинг в поддержку Украины проходил возле ратуши Сиднея. 32-летний Бойков был задержан.

На кадрах видео, снятого во время инцидента, видна перебранка Семена Бойкова с протестующими. Сам он заявил, что «действовал в рамках самообороны» — якобы пожилой демонстрант подошел к нему, схватил его, после чего «казак» оттолкнул мужчину. Тот упал со ступеней лестницы, после чего Бойкова окружили возмущенные проукраинские манифестанты.

«Это была самозащита», — заявлял им блогер. Полиции, прибывшей на место через 10 минут после происшествия, он также заявил о своей невиновности. «Я сейчас закончу прямую трансляцию, потому что мне нужно показать запись полиции, ребята. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал», — обратился Бойков к зрителям по-английски.

Бойкова защищала Захарова

В апреле 2022 года Семена Бойкова уже арестовывали.

«Мой муж только что был арестован полицией Бервуда!!! Мои руки трясутся, мое сердце плачет. Мой муж не нарушал никакого закона! Семен был приглашен лично Фионой Мартин (член Палаты представителей Австралии] и был арестован. В данный момент он находится под стражей в полицейском участке», — написала в соцсетях супруга блогера.

Обвинение утверждало, говорил сам Бойков, что он якобы «угрожал интересам национальной безопасности Австралии». Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова призывала освободить блогера. Она также сообщила, что арестованному активисту вменяют нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации.

«Мы усматриваем в данном случае явное желание наказать активного соотечественника, а это служит еще одним примером двойных стандартов, предвзятого отношения к тем, кто пользуется правом на свободное изложение своих взглядов, которые не совпадают с доминирующим сейчас в Австралии русофобским мейнстримом», — отметила дипломат.

«Это связано с тем, что в одном из своих выступлений на предвыборном митинге в поддержку независимых политиков он привел конкретный факт назначения местными властями символической меры пресечения человеку, обвиняемому в растлении малолетних», — пояснила она.

Газета «Забайкальский рабочий» опубликовала 27 сентября 2022 года материал, посвященный Бойкову. «Открытая поддержка политики президента России стоила главному австралийскому казаку свободы», — говорится в статье. «Сегодня Донбасс, а завтра вас», — гласит заголовок статьи.

«Зная мою пророссийскую риторику, они все время пытались меня уличить в каких-либо преступлениях против закона Австралии. В конце концов нервы у полиции не выдержали, и они выписали FPO — Firearms Prohibition Order. И началась череда обысков, то в квартире с выворачиванием шкафов с нижним бельем жены, то в машине при 80-летней бабушке.

Благодаря FPO полиция получила право практически беспрепятственно вторгаться в мою личную жизнь, когда ей вздумается», — сообщал изданию сам Семен Бойков.

По данным газеты, Бойков и его сторонники провели в Австралии «несколько мощных акций» в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине.

«Вот только некоторые из них: марш по Брисбену под флагами России и ДНР, отправка гуманитарной помощи украинским беженцам Юго-Востока Украины, автопробег в поддержку российской спецоперации по денацификации Украины», — перечисляются акции в материале.

26 сентября лидер движения «Нейтральная Австралия» Семен Бойков провел в Сиднее «Марш за нейтралитет». Он призывал австралийцев «отказаться от колониального мышления» и утверждал, что граждан Австралии издавна «пугают всем русским». В мероприятии приняли участие несколько десятков протестующих.

Кто такой Семен Бойков

Семен, или Симеон Бойков – австралийский видеоблогер, утверждающий, что он — потомок эмигрировавших из России после 1917 года забайкальских казаков. У его канала на YouTube с названием Aussie Cossack около 160 тыс. подписчиков и более 32 млн просмотров.

Бойков занимает должность атамана Посольского австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества. В основном он снимает видео с критикой австралийских властей – популярность его канал стал набирать на фоне многочисленных запретов, связанных с эпидемией COVID-19.

«Бойков… персонаж своеобразный. Он передвигается на своем Ленд Круизере 200 с номером АТАМАН, в камуфляжной куртке с российской нашивкой и в казачьей папахе. А видя растущую популярность роликов, начал передвигаться на машине с австралийским флагом и флагом Эврики – символом восстания местных горняков-работяг в середине 19 века против несправедливой политики колониальных властей»,

— сообщал Telegram-канал CHUZHBINA (Орфография и пунктуация автора сохранены — «Газета.Ru»).

На роликах Бойкова видно, что он довольно эксцентричный блогер, чем-то напоминающий скандального американского конспиролога-шоумена Алекса Джонса. «Австралийский казак» иногда ходит в камуфляже со множеством нашивок, казачьей папахе и футболках с буквой Z или георгиевской ленточкой.

Взгляды Бойкова местные СМИ характеризуют как смесь «радикального путинизма» с русским национализмом и казачьим патриотизмом, а также COVID-диссидентство с популистской риторикой и критикой истеблишмента.

Зрители Бойкова представлены, к примеру, на видео с названием «Совет [местные власти] пытались запретить это!». Речь идет о собрании сторонников Бойкова. На кадрах видны в том числе и русскоязычные австралийцы, и говорящие по-английски мужчины в футболках «Я Казак», «Z», кепках с российским двуглавым орлом. Многие держат в руках триколоры и различные вариации флага России. Байден поиронизировал над оскорбительной кричалкой про самого себя Президент США Джо Байден на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме заявил... 01 мая 14:09

Попался в объектив и мужчина в зеленой футболке с триколором и литерой Z, произнесший чеченский лозунг «Ахмат — сила». В конце ролика со спины снят человек в папахе, устанавливающий хоругвь-транспарант – выложенная черно-оранжевой лентой Z на черном фоне. Наконец, присутствовал среди прочих собравшихся и мужчина в кепке с надписью «Владивосток» и футболке с лозунгом американских ультраправых «Летс гоу, Брэндон».