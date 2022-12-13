Депутаты взялись защитить русский язык от иностранных заимствований

Госдума хочет запретить использование иностранных слов, если у них есть синонимы в русском языке. Таким образом депутаты намерены защитить государственный язык РФ от чрезмерного употребления иностранных слов. В случае принятия закона Госдума намерена установить контроль за соблюдением норм и правил русского языка гражданами и чиновниками.

Российские депутаты в первом чтении приняли правительственный законопроект «О государственном языке Российской Федерации», который направлен на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, говорится на сайте Госдумы.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», – говорится в пояснительной записке.

Порядок формирования нормативных словарей, справочников и грамматик, утверждение списка таких словарей, требования к составлению методических материалов принимает российский кабмин на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Законопроект направлен на развитие механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России.

Инициатива подразумевает контроль «за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».

По мнению создателей документа, принятие этого ФЗ позволит улучшить общий уровень грамотности россиян, а также сделать употребление русского языка более корректным.

Благодаря законопроекту авторы хотят установить контроль за качеством подготовки «единого корпуса» грамматик, словарей, справочников, а также следить за соблюдением норм и правил литературного русского языка всеми должностными лицами.

«В проекте федерального закона отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации», – говорится в пояснительной записке.

Инициаторы законопроекта заверили, что принятие этого документа «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий при его реализации» и не повлияет на достижение целей госпрограмм России.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская рассказала, что ко второму чтению депутаты хотят установить границу между сферами со строгим соблюдением всех норм русского языка и «с особенностями», пишет РИА Новости. Во втором случае, уточнила парламентарий, речь идет прежде всего о произведениях литературы и искусства, показе фильмов в кинозалах.

Ямпольская также затронула и СМИ. По ее словам, нужны поправки, которые сделают обязательным для масс-медиа закрепление требований о соблюдении норм русского языка при публичном использовании.

«Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторскими манерами и авторским стилем», – подчеркнула она.

Законопроект поддержала и ЛДПР. Замруководителя фракции, глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что «несколько раз [экс-лидер партии] Владимир Вольфович Жириновский вносил проект закона в Государственную думу «О защите русского языка».

По словам Нилова, умерший Жириновский «бился за чистоту русского языка».

В конце июня этого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов не использовать в речи иностранные слова, когда есть русские эквиваленты. Так она ответила на предложение сенатора от Крыма Сергея Цекова изучить неуместное употребление англицизмов в русском языке.

«Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть. Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны», – добавила она.