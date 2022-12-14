В Совфеде предложили ограничить удаленную работу для уехавших. Минцифры против

В Госдуму вскоре внесут законопроект об ограничении удаленной работы из-за границы для россиян, сообщил глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас. Они могут коснуться чиновников, работников транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности, сообщали СМИ. Ранее в Госдуме говорили, что уехавшие из России сотрудники из сфер безопасности и обороны могут представлять «серьезную угрозу». Минцифры заявило, что не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях.

В ближайшее время в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект об ограничении удаленной работы из-за границы для некоторых категорий россиян. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на соавтора инициативы, главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Запрет на удаленку из-за рубежа может коснуться государственных чиновников, работников транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности, сообщали ранее газете «Верстка» источники в парламенте РФ, знакомые с законопроектом.

Издание утверждало, что законопроект коснется россиян, покинувших страну на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

Минцифры РФ вскоре после этого заявило, что не поддерживает введение законодательного запрета на удалённую работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — заявили в министерстве.

Андрей Клишас ранее говорил, что законодательство РФ могут поменять, чтобы сделать пребывание за границей «менее комфортным» для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за границей], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — говорил Клишас в интервью газете «Ведомости». «Люди осуждают такое поведение». В Совфеде предложили ввести ограничения для уехавших Можно изменить законодательство, чтобы сделать пребывание за границей лиц, которые покинули Россию после... 05 декабря 10:40

Сенатор указывал, что ограничения для работы из-за границы нужно ввести для сотрудников из «чувствительных сфер экономики», в числе которых он упоминал государственный сектор и транспортную безопасность.

Препятствовать возвращению уехавших россиян не будут, добавил Клишас. Однако, он выразил мнение, что отъезд во время частичной мобилизации «с точки зрения «морально-этической» скорее подлежит осуждению».

5 декабря Клишас заявил ТАСС, что законопроектов об ограничительных мерах для уехавших из страны с начала мобилизации россиян на тот момент не было.

В тот же день член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев заявил РИА Новости, что ограничение удаленной работы для уехавших из России требует обсуждения. При этом, по его словам, работающие из-за границы в сферах, связанных с безопасностью и обороной страны, «представляют серьезную угрозу».

«Поэтому там, с моей точки зрения, можно обсудить ограничения возможности работать удаленно для лиц, которые находятся за пределами Российской Федерации», — сказал он.

Также 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о позиции Кремля по отношению к покинувшим страну россиянам.

Его спросили, какой точки зрения придерживаются власти — той, что выразил сенатор Андрей Клишас, или иной, связанной с необходимостью введения мотивации для их возвращения.

«Лучше бы, чтобы это участники дискуссии комментировали. Мы не хотели бы вторгаться сюда», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Он подчеркнул, что в Кремле на этот счет никакие обсуждения не ведутся.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно давать не эмоциональные оценки отъезду россиян за границу, а юридические.

«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку. И действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать», — заявил Путин.

4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября, когда в РФ стартовала частичная мобилизация, в республику въехали более 200 тыс. россиян. 27 сентября Департамент регистрации населения при Минцифры Киргизии сообщил, что с 21 сентября в республики зарегистрировались более 170 тыс. граждан РФ.

13 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября из РФ в страну въехали порядка 700 тыс. россиян. Порядка 600 тыс. затем покинули Грузию, а около 100 тыс. остались.

5 ноября ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за рубеж с июля по сентябрь. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн. В данных ФСБ учитывались в том числе туристические поездки.