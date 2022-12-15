«Механизм запущен и работает»: как СВО меняет медиа, ВПК и жизнь людей

Специальная военная операция на Украине стала вызовом и проверкой на прочность не только для российской армии, но и для всей страны, столкнувшейся с беспрецедентным информационным и санкционным давлением. Однако, по мнению экспертов, возникавшие проблемы и трудности удается успешно решать. СВО не была и не может быть простой задачей, но благодаря современному вооружению, грамотному управлению, профессионализму вооруженных сил, продемонстрированному еще во время сирийской кампании, а также поддержке гражданского населения операция идет по намеченному плану.

Есть понимание логики событий

Специальная военная операция (СВО) по понятным причинам находится в центре внимания не только россиян, но и создателей контента, в том числе бесконечного потока фейков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, регулятор заблокировал более 122 тыс. фейковых материалов об СВО РФ на Украине, по этой причине был ограничен доступ более чем к 100 сайтам российских и иностранных интернет-ресурсов и СМИ. Также блокировке подверглись несколько зарубежных социальных сетей и сервисов.

«Про деятельность ЦИПсО и курирующих их зарубежных центров уже только что в прогнозах погоды не говорят. Понятно почему, они заваливают информационное пространство своими креативами. Только вот они не оказывают должного воздействия на российскую аудиторию. Не только по причине совершенной топорности утверждений. У нас налажено освещение всех событий вокруг СВО. Ежедневные отчеты Министерства обороны, сообщения военкорров, включения в эфир федеральных телеканалов волонтеров создают полноту картины», — отметил в своем Telegram-канале политолог Армен Гаспарян.

По его словам, есть понимание логики событий: существенный урон в живой силе противника и ликвидация объектов критической инфраструктуры отражается в российских СМИ в режиме реального времени и подтверждается киевскими чиновниками. Например, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Париже 13 декабря заявил о повреждении почти половины энергетической системы страны.

«Нет практически ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке. Повреждено 45 подстанций разного класса напряжения, 87 высоковольтных линий электропередач, которые тянутся на тысячи километров», — цитирует чиновника ПРАЙМ. Аналогичные цифры во время встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря озвучил и глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее Шмыгаль заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети. Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в свою очередь, предупредил, что через несколько дней Украина может вернуться к плановым отключениям электроэнергии.

«Много сил и средств было положено противником в основу дискредитации руководства Вооруженных сил РФ: информационные провокации от ЦИПСО намазывались на повестку толстым слоем, однако они, в основном, не сработали - ментально отмобилизованное население начало в тонкостях разбираться в сортах того контента, который предлагается украинскими пропагандистскими структурами», — отмечает и другой эксперт, российский публицист, педагог, политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Судя по общественной реакции, престиж военных и военной службы в России растет и теперь уже не так легко атаковать и принизить моральный облик российского военнослужащего, полагает он. «Хотя попытки сделать это, безусловно, будут предприниматься раз за разом (мы не обольщаемся)», — заключил эксперт.

Страна идет своим путем

Значимые перемены, способствующие в том числе противодействию фейкам, состоят в совершенствовании информационной стратегии Минобороны, полагают специалисты.

«Сейчас нет и не может быть методов действий эпохи Совинформбюро. Тогда просто не существовало такого числа носителей информации. В нашем случае, важно оперативное информирование и объяснение обывателю действий, поскольку даже читавшие условных Клаузевица или Головина понимают, что нынче все совсем не так. Это легко увидеть на примере вынужденного на время отхода от Херсона. Командующий СВО все подробно объяснил, работает горячая линия, все обмены пленными освещаются полностью. Такого до этого никогда не было. Механизм запущен и работает. Шероховатости есть, они фиксируются и исправляются», — считает Армен Гаспарян.

Политолог подчеркивает, что некоторые цели СВО уже можно считать достигнутыми – например, если говорить о населении новых российских регионах или экономических эффектах от этих территорий для страны в целом.

«Люди на освобожденных территориях. Русские люди. Их миллионы. Они возвратились на Родину, которой лишились в 1991 году. Это важнейший результат уже сегодня. А есть еще и географический аспект: Азовское море стало внутренним российским, Крым больше не испытывает сложности с водой, Запорожская АЭС. Можно много перечислять. И эти факторы нужно учитывать уже сейчас», — уверен Гаспарян.

Политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин признает, что российское медиа-пространство полно критикой в адрес Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил РФ, иронизируя, что диванные «военные эксперты» пришли на смену «спецам-эпидемиологам» времен пандемии.

«А вот если послушать американских аналитиков и отставных военнослужащих, а то и действующих - невысокого ранга, то есть обладающих определенным пространством для экспертно-политического маневра, то они считают, что проводимая Россией специальная военная операция - уникальна на такой территории и при таких условиях. Пресловутый подход grinding или «перемалывание» новоявленных нацистов без больших потерь со стороны своих собственных сил был отмечен ими как эффективный», — констатирует он.

Мухин полагает, что привлечение с помощью частичной мобилизации дополнительных сил из числа отслуживших срочную и регулярную службу резервистов ощутимо приближает победу российского оружия.

«После первого этапа мобилизации, когда части механизма притерлись друг к другу и были сформированы новые требования, как к мобилизованным, так и к сотрудникам военкоматов, дело пошло: в учебных центрах сейчас формируются вполне боеспособные части, мотивированные с помощью поддержки со стороны гражданского общества. Подкрепляет мотивацию и то, что на данный момент известно о военных преступлениях ВСУ, украинских спецслужб, нацбатов и иностранных наемников-легионеров», — говорит эксперт.

Судя по отсутствию сильных нареканий со стороны экспертов, отмечает Мухин, должным образом налажено и обеспечение обмундированием, питанием и БК, а виновные в случаях незаконного призыва и ранее допущенных нарушений были наказаны.

По его мнению, немаловажную роль в процессах реализации СВО играет и материальная часть - регулярные выплаты под 200 тысяч рублей привлекают людей, особенно в регионах, где зарплаты не так высоки. Косвенным подтверждением того, что это не случайность, является рекордно высокий набор в военные вузы. К примеру, в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище летом 2022 года конкурс составил четыре человека на место, а для поступления по совокупности трех единых государственных экзаменов необходимо было набрать 250 баллов.

Сейчас профессиональные российские военные обеспечены жильем, имеют ряд льгот и привилегий, а недавно получили серьезные надбавки к зарплате в случае участия в боевых действиях, отмечал в недавней беседе с EADaily и замглавы «Сильной России» Роман Шкурлатов.

«В плане денежного довольствия, социальных гарантий сейчас они находятся на достаточно высоком уровне и все это является стимулом к службе в армии, но изначально для российского солдата, офицера материальный фактор не являлся приоритетным. Безусловно, повышение социальных гарантий, денежного довольствия — это неплохой стимул, он важен, но наша история показывает, что чем труднее испытания, тем выше престиж военной службы. Наш солдат идет служить тогда, когда Родине трудно и она в этом нуждается, а социальная составляющая — это благодарность Родины своему солдату, ее обязанность», — полагает он.

Российская оппозиция, выступающая против проведения СВО, по мнению Алексея Мухина, находится в разобранном состоянии: конфликты между разными структурами множатся на глазах и принимают подчас не всегда приличный характер.

«Желающие непременного поражения страны, они сами себя делят на аутсайдеров и привилегированных, грызутся и клевещут друг на друга», — сообщает политолог.

В свою очередь, слёт противников СВО,, состоявшийся в Вильнюсе 31 августа, раскритиковала радиостанция «Свобода» (иноагент), при этом как раз Литва недавно отозвала лицензию на вещание оппозиционного телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), заподозрив его в «поддержке СВО», напоминает Мухин.

«Реакция же гражданского общества на всю эту суету вокруг грантового дивана иноагентов и испуганных псевдопатриотов была очень адекватной - в российском политикуме, думаю, им места уже не найдется, поэтому они формируют за рубежом какие-то искусственные образования. А страна идет своим путем», — уверен он.

Армия спаивается в единый организм

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин также отмечает ряд позитивных изменений последнего времени. В первую очередь речь идет об изменении вектора внешней политики России с переориентацией на Азию и укреплением роли БРИКС на международной арене (кандидатами на вступление в союз уже являются Иран, Аргентина и Алжир; среди желающих – Индонезия, Турция, Мексика и еще дюжина стран), в том числе с использованием внутризападных противоречий.

«В сфере военно-технического сотрудничества это беспрецедентная по масштабам и длительности реклама нашего оружия. В первую очередь, разумеется, высокоточного, которое более всего привлекает иностранных закупщиков (что весьма убедительно показал форум «Армия-2022»), но даже и советского оружия, возможности глубокой и при том сравнительно дешевой модернизации которого по ряду направлений, как выяснилось, имеют весьма приличный потенциал. Очевидно, что руководство Минобороны в полной мере выполняет свои функции по координации работы ВПК и взаимодействию с другими госструктурами», — написал Делягин в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, на форуме «Армия-2022» было заключено 36 госконтрактов на общую сумму более 525 млрд рублей. В результате их выполнения в Вооруженные силы РФ поступят более 3 700 новых образцов техники. В этом году форум посетили 1 903 536 человек.

«Мы видим масштабное развертывание новых производств и полноценную загрузку сохраненных, в результате чего армия не испытывает дефицита ни ракет, ни снарядов. Гособоронзаказ, несмотря на все интенсивные попытки наших врагов оборвать кооперационные связи, успешно исполняется по объемам и контролируется по качеству. Самый яркий пример – несбывшаяся легенда «у русских кончились ракеты», и внезапные открытия западных специалистов, обнаруживших части от ракет, благополучно произведенных и летом, и осенью текущего года. Причем долетевших куда надо со всей своей сложной «начинкой», — рассуждает Михаил Делягин.

Аналогичной «легендой» депутату кажется и критика, которую «отдельная публика» озвучивает в адрес министра обороны Сергея Шойгу, обвиняя его в перегруппировках вооруженных сил. Он подчеркнул, что глава оборонного ведомства в первую очередь организует общую работу всей структуры: речь и про решение спектра стратегических задач, включая внешнеполитические, и обеспечение поставок критического для ВПК импорта, а как раз на этих направлениях наблюдается неплохой прогресс.

На боевых позициях военкоры сообщают о принципиальном упрощении системы управления. Александр Коц еще в конце ноября отметил, что ствольная артиллерия Западного военного округа, например, наносит удар по выявленным целям в течение нескольких минут, а целеуказание осуществляется напрямую разведкой, без каких-либо промежуточных звеньев и, соответственно, потери времени.

«Другой довольно известный военкор, Роман Сапоньков, сообщает о современных видах оружия, причем поставляемые Минобороны, - например, противодронные ружья российского производства, которые на большой дистанции сжигают электронику беспилотников либо обеспечивают их перехват. Также нормализовалась ситуация со снабжением, вплоть до того, что тот же Сапоньков резюмирует: «теперь мы, волонтеры, постепенно переходим к закрытию потребностей армии, которые повышают профессионализм и комфорт», и делает общий вывод, что укрепляется разумная профессиональная дисциплина, армия спаивается в единый организм», — заключил Делягин.