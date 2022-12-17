«Люди по пояс в снегу». Погода в Москве может побить рекорд 1941 года

Высота сугробов в Москве за выходные может побить рекорд 1941 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Из-за обильных осадков в городе утром 17 декабря задержали более 40 авиарейсов, МЧС выпустило экстренное предупреждение.

К 19 декабря высота сугробов в Москве может превысить рекордный показатель в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В настоящее время высота снега на главной метеостанции Росгидромета в Москве зафиксирована на уровне 22 см. При этом еще 13 декабря высота сугробов достигала всего 5 см, напомнил Вильфанд.

«Тот циклон, который сейчас проходит с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки, хотя по своему виду он не очень такой мощный… но он очень активный, — сообщил Вильфанд. — Вероятность события на превышение рекорда — не маленькая».

По словам Вильфанда, рекорд высоты сугробов 19 декабря 1941 года будет точно побит.

«По последним расчетам, высота снега к понедельнику увеличится на 15-20 см. Это значит, что сугробы достигнут 40 см в большинстве районов, в некоторых — еще выше», — рассказал он.

По словам метеоролога, в Москве и Подмосковье 17 декабря ожидаются сильный снег и гололедица. 18 декабря снег пойдет еще сильнее, ожидаются метель с ветром до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.

«Наверное, многие видели кадры фильмов или фотографии из хроники о контрнаступлении в Подмосковье в 1941 году. Там люди по пояс в снегу. Вот такая погода и будет», — отметил он.

По прогнозу Гидрометцентра, в течение дня в столице будет –2...–4°С, а 18 декабря в Москве прогнозируется –5...–7°С (по области –4...–9°С).

В мэрии Москвы отметили, что в связи с сильным снегопадом городские службы продолжат работу в усиленном режиме. Высота снежного покрова уже достигла максимума с начала зимы.

Ситуация в аэропортах

В Москве из-за непогоды в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

По состоянию на 11:10 мск в аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, еще десять отменили. Из Шереметьево с опозданием должны вылететь шесть самолетов, столько же рейсов было отменено. В Домодедово отменили только один рейс, вылет еще 12 задержали. Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.

«Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет. Важно отметить, что даже в сложных метеоусловиях авиаперевозчики не отменяют рейсы, а переносят их вылет на более позднее время», — сообщили в пресс-службе Домодедово.

В аэропортах сообщили изданию РБК, что отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов.

Желтый уровень опасности

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать вплоть до 12:00 18 декабря.

Это означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не предполагает.

Главное управление МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи со снегопадом, гололедом и усилением ветра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы», — сказано в сообщении.

Сильный снегопад в Москве длится уже несколько дней, 14 декабря он привел к многочисленным пробкам на дорогах.

Директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов посоветовал в такой ситуации вообще не садиться за руль.

«Москва стоит в пробках. Снег шел всю ночь, засыпало всю столицу. Невозможно проехать ни по МКАД, ни по другим крупным магистралям. Фуры повсеместно буксуют, стремятся обогнать друг друга и в итоге перегораживают сразу несколько полос», — так он описывал ситуацию 14 декабря, когда высота сугробов местами достигла 28 см.