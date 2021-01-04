Губернатора Забайкалья Осипова госпитализировали с коронавирусом

Губернатора Забайкальского края Александра Осипова госпитализировали с коронавирусной инфекцией в понедельник, 4 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что его состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время Осипов находится в моностационаре первой городской клинической больницы Читы.

Временно исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер.

Согласно последним данным, в Забайкалье зафиксировано 28 199 подтвержденных случаев COVID-19. От инфекции скончались 386 пациентов, выздоровели 26 080 человек.

Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали актера Олега Басилашвили.

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