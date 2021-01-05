Осужденные за взятки россияне накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей

В России лица, осужденные за коррупцию, накопили к концу 2020 года штрафов на общую сумму в 31 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что в период с января по ноябрь 2020 года на исполнении у судебных приставов находилось более 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов с коррупционеров на 34,5 млрд рублей. При этом на 1 декабря остаток исполнительных производств составил 6 395 на сумму в 31,1 млрд рублей. Средняя сумма долга по штрафу достигла около 5 млн рублей.

По данным ФССП, в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, которые должны государству 1,5 млрд рублей. Кроме того, разыскивается имущество этих лиц общей стоимостью более 1,7 млрд рублей.

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