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Общество. Новости

Украина получила от Тегерана отчет о сбитом Boeing 737

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Украина получила от Ирана проект технического отчета относительного самолета Boeing 737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит иранскими силами противовоздушной обороны под Тегераном 8 января 2020 года. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс».

По его словам, проект отчета украинская сторона получила 31 декабря. Киеву предоставлено два месяца на комментарии и замечания.

Кулеба отметил важность действия Тегерана, благодаря которому нельзя было добиться выплаты компенсации и «всеобщей справедливости». Он также добавил, что пока никаких официальных сообщений по поводу суммы компенсаций Украина от Ирана не получала.

«Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах», — сказал министр.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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