Украинцы с запада и востока разошлись во мнении о главном новогоднем персонаже

Жители Украины разошлись во мнении относительно главного новогоднего персонажа, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». Об этом сообщает РИА «Новости».

Все больше жители Украины выбирают главным новогодним персонажем Святого Николая. В этом году доля проголосовавших за него украинцев составила две трети от общего числа опрошенных. Число выбравших Деда Мороза не изменилось, составив 31%.

Отмечается, что большая часть украинцев, проголосовавших за Святого Николая, живет на западе страны, в то время как выбравшие Деда Мороза — преимущественно в восточных регионах.