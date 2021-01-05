Шестого января в Истре открывается фестиваль «Мастерская Рождества». Главный новогодний праздник губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдёт с соблюдением всех антиковидных мер.

«Будут работать мастерские, зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, фотозоны, проводиться показательные выступления мастеров, - сказала Вице-губернатор МО Наталья Виртуозова. - Рядом с фестивалем находится главное выставочное пространство Московской области – МВК «Новый Иерусалим», где открылись 2 новые прекрасные выставки. Одна из них - «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Другая - «Небесная мастерская», посвященная народным художественным промыслам Московской области. Там удастся увидеть все промыслы в их многообразии: федоскинскую лаковую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадкие платки, дулёвский фарфор и другие. Приглашаем жителей и гостей области на наш главный новогодний праздник!»

Развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества» будет проходить 6-8 января на открытой площадке МВК «Новый Иерусалим». Здесь, как по волшебству, вырастет сказочный мини-город: 115 новогодних домиков, 9 улочек и 2 площади. Его резидентами на эти 3 дня станут 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 округов Подмосковья.

Посетители смогут продегустировать и купить копченое мясо, птицу, рыбу, мед, сладости, соления, выпечку, сыры, пиво, колбасы, пельмени, ручные изделия подмосковных ремесленников. Подкрепиться вкусной едой и горячими напитками можно будет и в зоне фудкортов.

Лучшие гончары, кузнецы и художники Подмосковья продемонстрируют свое профессиональное мастерство. Атмосферу рождественского праздника и уютной красоты дополнят 4 уникальные фотозоны в стилистике народных художественных промыслов Подмосковья.

Прямо из сказочного городка можно будет отправить рождественское послание в любую точку мира. Специально к фестивалю выпущена лимитированная серия эксклюзивных открыток. Мобильный пункт Почты России будет работать все 3 дня.