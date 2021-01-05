Российские медики назвали сроки затухания коронавируса

Российские медики рассказали, когда, по их мнению, волна заражений COVID-19 начнет спадать. Об этом сообщает Ura.ru.

Как заявил иммунолог Владимир Болибок, сегодняшняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны.

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить», — сказал он.

Другой врач, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что не стоит ожидать резкого спада числа заражений. По его мнению этот процесс будет постепенным, свою роль в нем сыграет вакцинация. Он также отметил, что снижение заболеваемости будет «к весне».

Третий вирусолог на условиях анонимности рассказал, что в 2021 году будет резко прибавляться количество людей с иммунитетом, а резкий спад заболеваемости можно ожидать летом.

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