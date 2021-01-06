Украинских политиков уличили в «тайной» вакцинации

Глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский заявил, что украинские политики начали проходить «тайную» вакцинацию от коронавируса. Об этом он написал в своем блоге на портале.

В публикации он приводит данные о том, что в декабре 2020 года в страну самолетом была «тайно» доставлена партия с дозами вакцины Pfizer.

По его словам, груз не прошел таможенное оформление, а был «прикрыт паспортом какого-то депутата».

В своей статье глава редакционного совета портала упоминает главу профильного медицинского комитета Верховной рады Михаила Радуцкого и украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«На протяжении этой недели (Радуцкий и Шмыгаль. — «Газеты.Ru») посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — написал Бродский.

Кроме того, он уточнил, что политики отдали €2,5 тыс. за прохождение двухфазной вакцинации, когда в Европе цена прививки двумя вакцинами составляет €30.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 86,7 млн заболевших, свыше 61,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина отказалась закупать «Спутник V»

— Украинские медики назвали враньем заявление властей о вакцине «Спутник V»

— На Украине инициировали сбор подписей за регистрацию «Спутника V»