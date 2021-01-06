СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке

Следователи начали проверку после обрушения в шахтах золоторудного месторождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, проверку начала Елизовская городская прокуратура, указано на сайте региональной прокуратуры. Ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии.

Ранее стало известно, что в результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно, судьба еще двоих неизвестна.

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