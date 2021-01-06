В Аргентине расследуют порчу 400 доз «Спутника V»

Расследование начато в Аргентине в связи с нарушением условий хранения 400 доз российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает Nacion со ссылкой на официальных лиц.

Дозы российской вакцины оказались непригодны для использования из-за нарушения холодовой цепи, указано в сообщении. Инцидент произошел в муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес.

В настоящее время рассматриваются две возможные причины сбоя в работе цепи: технический сбой и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи препарата, рассказал занимающийся расследованием генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль Марсело Собрино.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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