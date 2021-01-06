Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Более 1 млн россиян привились от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Более 1 млн россиян прошли вакцинацию от коронавируса нового типа, сообщается на странице российской вакцины «Спутник V» в Twitter.

«Более 1 миллиона человек в России теперь вакцинированы «Спутником V», — указано в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Минздрав: безопасность «Спутника V» контролируется с помощью федерального регистра

Ученый описал сценарии развития ситуации с COVID-19 в России

В России выявлено 24 217 новых случаев COVID-19

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.