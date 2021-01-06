Мурашко: ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась, но остается напряженной

Ситуация с пандемией коронавируса в России за период новогодних праздников в целом стабилизировалась, однако остается достаточно напряженной. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, цитирует его ТАСС.

Он констатировал, что ежедневно в России в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев заражения.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией <...> все еще остается напряженной», — добавил он.

За минувшие сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в России зафиксировали более 3,3 млн случаев COVID-19, из них более 59 тысяч — с летальным исходом.

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