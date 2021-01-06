Мурашко рассказал, сколько россиян госпитализированы с коронавирусом

В больницах находятся 211 тысяч россиян, у которых подтвержден или подозревается коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов», — сказал министр.

По его словам, свободными остаются 24% коек для заразившихся коронавирусом.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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