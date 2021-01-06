Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Названа продлевающая жизнь закуска

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Научное исследование показало, что ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов и продлить жизнь, пишет Daily Express.

Как отмечается, кимчи — квашеная капуста в острых специях — отлично справляется с этой функцией.

«Блюдо кимчи может похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья и может быть особенно эффективным, когда речь идет о снижении холестерина и снижении инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета», — говорится в тексте статьи.

В ходе одного из экспериментов более 20 пациентов в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно употребляли свежее или ферментированное кимчи. Те, кто ел закуску в ферментированном виде, ощутили благоприятный эффект: у них снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Опасное застолье: как пережить новогоднюю ночь

Кинолог призвал не кормить собак новогодним оливье и красной икрой

Китайцы назвали «невыносимую» русскую закуску к алкоголю

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.