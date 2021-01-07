Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

CNN: не менее 20 человек задержали во время беспорядков у Капитолия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

После беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне было задержано 20 человек, передает CNN.

Как стало известно, их задержала полиция Капитолия.

Телеканал сообщает, что были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, которых сажали в фургон полиции Капитолия, после того как их вывели из здания сената Russell.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, прервав заседание Сената и Палаты представителей, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зал Сената США очищен от протестующих

Раненная в ходе протестов в Капитолии женщина скончалась

Twitter запретил лайкать и репостить обращение Трампа «из-за риска насилия»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.