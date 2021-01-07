Четырех человек извлекли из-под завалов льда на Камчатке

| Бернст Ю.

Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Уточняется, что один человек погиб. Еще трое человек пострадали: мужчина и женщина находятся в удовлетворительном состоянии, ребенок — в тяжелом состоянии. Пострадавшие вертолетом были доставлены в больницу.

Спасатели остаются на месте происшествия. «Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», — сказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко.

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