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Общество. Новости

На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение

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На границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики в четверг, 7 января, произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Дагестана.

Толчки были зафиксированы в 12.49 мск на границе Цумадинского района Дагестана и Чеченской Республики. Они проходили на глубине 57 км.

По данным диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались. Сведений о пострадавших не поступало.

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